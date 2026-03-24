Income tax 80C Rule change: ১ এপ্রিল থেকেই আয়কর রিটার্ন নিয়ম বড় পরিবর্তন, বদলে যাচ্ছে 80C- খুব জরুরি জানুন

Income tax 80C Rule change: ১ এপ্রিল থেকেই আয়কর রিটার্ন নিয়ম বড় পরিবর্তন, বদলে যাচ্ছে 80C- খুব জরুরি জানুন
Income tax Rule change from April 1: নতুন আয়কর আইন লাগু হচ্ছে ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে। কোথায় কোথায় বদল নতুন আয়কর আইনে? করদাতাদের নতুন আয়কর আইনে নতুন সেকশন নম্বরগুলি জেনে রাখতে হবে। নতুন সেকশন নম্বর সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা রাখতে হবে। নইলে রিটার্ন ফাইলিং, নথিপত্র ও আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন নোটিস বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি হতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়করদাতাদের জন্য বড় খবর। ১ এপ্রিল থেকে বদলে যাচ্ছে আয়কর রিটার্ন দাখিলের নিয়ম। উঠে যাচ্ছে সেকশন 80C। বদলে আসছে সেকশন 123। ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে চালু হচ্ছে আয়কর আইন, ২০২৫ (Income Tax Act, 2025)। প্রায় ছয় দশকের পুরনো আয়কর আইন, ১৯৬১-র পরিবর্তে চালু হচ্ছে এই নতুন আইন।
নতুন আইনে করের হার বা ছাড়ের সীমায় বড় কোনও পরিবর্তন নেই। তবে পুরো আয়কর আইনটিকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। ফলে পরিচিত অনেক সেকশন উঠে যাচ্ছে বা বলা ভালো সেকশনের নম্বর বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল—সেকশন 80C এখন সেকশন 123 হয়ে যাচ্ছে। যদিও ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়ের সুবিধা আগের মতোই থাকবে।
কর বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিবর্তন মূলত কাঠামোগত পরিবর্তন, আর্থিক নয়। কিন্তু করদাতাদের নতুন সেকশন নম্বর জেনে রাখতে হবে।
সেকশন 80C এখন সেকশন 123
পুরনো আয়কর আইনে সেকশন 80C ছিল করছাড়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয়। যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করে করযোগ্য আয় কমানো যেত। এর আওতায় পড়ত—
পিপিএফ (PPF)
জীবন বিমার প্রিমিয়াম (LIC)
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (NSC)
ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)
সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা
৫ বছরের ট্যাক্স সেভিং ফিক্সড ডিপোজিট
পেনশন স্কিম
টিউশন ফি
হোম লোনের মূল টাকা পরিশোধ
এখন নতুন Income Tax Act, 2025-এ এগুলো সবই সেকশন 123-এর আওতায় পড়বে। মোট ছাড়ের সীমা ১.৫ লক্ষ টাকাই থাকবে। কেন এই সেকশন নম্বরের পরিবর্তন? কারণ, এখন সব বিনিয়োগ-ই Schedule XV-এ রাখা হয়েছে। আগের মতো আর বিভিন্ন ধারায় তা ছড়িয়ে নেই। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (CBDT) জানিয়েছে, এতে মূল সেকশনটি সহজবোধ্য হবে। সেইসঙ্গে বিস্তারিত তালিকা একসঙ্গে দেখা যাবে।
কেন 80C গুরুত্বপূর্ণ
সেকশন 80C পুরনো কর ব্যবস্থায় (old tax regime)-এ কর পরিকল্পনার প্রধান ভিত্তি। এই 80C ধারাটি সরাসরি করযোগ্য আয় কমায়, ফলে মোট করের পরিমাণ কমে। যা মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দেয়। নতুন আইনেও সেকশন 80C, 80CCC ও 80CCD(1)-এর সম্মিলিত ছাড় ১.৫ লক্ষ টাকাই থাকবে। পাশাপাশি ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমে (NPS)-এর জন্য সেকশন 80CCD(1B)-এর অধীনে অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা ছাড়ও বহাল থাকবে।
আইনের বদল, সুবিধা প্রত্যাহার নয়
সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নতুন আয়কর আইনের উদ্দেশ্য করব্যবস্থার বদল ঘটানো নয়, বরং তা আরও সহজ করা। পুরনো আইনে ৮০০-র বেশি সেকশন ছিল, নতুন আইনে তা কমিয়ে সুসংগঠিত ও সহজ ভাষায় সাজানো হয়েছে।
বিভ্রান্তি এড়াতে নতুন টুল
করদাতাদের সুবিধার জন্য বিভ্রান্তি এড়াতে আয়কর দফতর অনলাইনে একটি তুলনামূলক টুল-ও চালু করেছে। যেখানে পুরনো ও নতুন আইনের ধারাগুলি পাশাপাশি দেখা যাবে। এটি করদাতাদের নতুন সেকশন নম্বর বুঝতে সাহায্য করবে এবং ভুলের সম্ভাবনা কমাবে।
নতুন আয়কর আইন কবে থেকে প্রযোজ্য?
নতুন আয়কর আইন শুধুমাত্র ১ এপ্রিল ২০২৬-এর পরের আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাই করদাতাদের অবশ্য করে মনে রাখতে হবে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের রিটার্ন এখনও আয়কর আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী-ই ফাইল করতে হবে।
আরও পড়ুন, PAN Card New Rule: ১ এপ্রিল থেকেই PAN কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন: কী নতুন? জানুন
আরও পড়ুন, New Tax rules from April 1, 2026: ১ এপ্রিল থেকে লাগু নতুন আয়কর আইন! কর ব্যবস্থায় কী কী বড় পরিবর্তন? সাধারণ করদাতাদের পকেটে চাপ কত বাড়বে বা কমবে?
