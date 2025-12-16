SIR in Madhya Pradesh: ২ কোটির বেশি ভোটারের তথ্যেই অসঙ্গতি! ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে... বড় নির্দেশ কমিশনের...
SIR in Madhya Pradesh: কমিশন সূত্রে খবর, আজ মঙ্গলবার থেকে মিসিং ডেটা ও অমিল তথ্যের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। যদি নথিতে কোনও তথ্য় গরমিল থাকে, তাহলে সেই তথ্য অটোমেটিক্যালি নন-ম্যাচিং' তালিকায় চলে যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR শেষ। বাংলায় যখন খসড়া তালিকা প্রকাশ করে দিল নির্বাচন কমিশন, তখন ভোটার লিস্টে বড়সড় গরমিল ধরা পড়ল বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশে! SIR-এ ২ কোটির ভোটারের তথ্যের অসঙ্গতি সামনে এসেছে।
দেশের অন্যতম বড় রাজ্য মধ্যপ্রদেশ। ভোটার সংখ্যা ৫ কোটি ২০ লাখেরও বেশি। তারমধ্যে ২ কোটির বেশি ভোটারের তথ্যেই অসঙ্গতি! কমিশন সূত্রে খবর, মধ্যপ্রদেশের ২ কোটি ২৪ লক্ষ ভোটারের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাজ্য়ের ৫৫ জেলায় প্রায় ২০ লাখ ৪২ হাজার ৫৭৯ ভোটারের রেকর্ডে ৬ বছর বা তার চেয়ে কম বয়সী সন্তানের কোনও তথ্য নেই। প্রায় ১ কোটি ১৭ লাখ ভোটারের বাবা ও মায়ের তথ্য়ে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।
এবারই প্রথম। মধ্য়প্রদেশে ভোটারের তথ্য যেমন খতিয়ে দেখছে কমিশন, তেমনি বাবা-মায়ের তথ্যও যাচাই করা হচ্ছে। প্রথমে তথ্য যাচাইয়ে সময়সীমা ছিল ৪ ও ১১ ডিসেম্বর। পরে তা বাড়িতে ১৮ ও ২৩ ডিসেম্বর করা হয়। যাঁদের তথ্যে গরমিল পাওয়া গিয়েছে, তাদের ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে তথ্য় সংশোধন করে নেওয়া নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
কমিশন সূত্রে খবর, আজ মঙ্গলবার থেকে মিসিং ডেটা ও অমিল তথ্যের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। যদি নথিতে কোনও তথ্য় গরমিল থাকে, তাহলে সেই তথ্য অটোমেটিক্যালি নন-ম্যাচিং' তালিকায় চলে যাবে। এরপর ২ কোটি ২৪ লক্ষ ভোটারকে তথ্য় অমিলের নোটিশ পাঠানো হবে। সেই নোটিশের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র দেখাতে হবে ভোটারদের। যেমন, আধার কার্ড, রেশন কার্ড এবং সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মার্কশিট। কমিশনের লক্ষ্য, ভুয়ো ও একাধিক জায়গায় একই ভোটারের নাম চিহ্নিত করে ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ রাখা।
এদিকে বাংলায় SIR-র পর অবশেষে প্রকাশিত হল খসড়া ভোটার তালিকা। সঙ্গে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের নামের তালিকাও। স্থানীয় বুথ, পঞ্চায়েত অফিস, পুরসভা দফতর, মহকুমাশাসকের দফতর, জেলাশাসকের দফতর, BDO অফিসে লিস্ট দেখা যাচ্ছে। অনলাইনে DEO ওয়েবসাইট, CEO ওয়েবসাইট, ECINET ওয়েবসাইট থেকেও তালিকা দেখা নেওয়া যাবে।
কোথায়, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম? লিংক: www.eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in, https://voters.eci.gov.in/
কীভাবে সার্চ করবেন?
১) বিধানসভার নাম
২) বুথ বা পার্ট নম্বর
৩) নিজের সর্বশেষ ভোটার কার্ড নম্বর
অনলাইনে নিজের নাম খুঁজবেন কীভাবে...
ধাপ ১: সরকারি ওয়েবসাইটে যান
নিম্নোক্ত যেকোন অফিসিয়াল সাইটে যান—
Election Commission of India (ECI) – eci.gov.in, https://voters.eci.gov.in/
State CEO / DEO ওয়েবসাইট (যেমন: ceowestbengal.wb.gov.in)
National Voters’ Service Portal – voters.eci.gov.in বা NVSP সাইট – nvsp.in
ধাপ ২: 'Search Name in Electoral Roll'/ 'Draft Roll' অপশন খুঁজুন
সাইটে 'Search your name in the voter list' বা 'Draft Electoral Roll' লিঙ্কটি খুলুন।
ধাপ ৩: অনুসন্ধানের জন্য নিচের তথ্য দিন
EPIC/Voter ID নম্বর (যদি থাকে) — সবচেয়ে সহজ
বা নাম + জন্ম তারিখ/বয়স
জেলার নাম/অসেম্বলী এলাকা (Assembly Constituency)
Captcha কোড
তারপর Search বা Show বোতামে ক্লিক করুন।
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে কোন কোন জায়গায় দেখতে পাবেন খসড়া তালিকায় নিজের নাম?
সময় সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে
১) আপনার স্থানীয় বুথ
২) স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস
৩) স্থানীয় পুরসভা দফতর
৪) আপনার এলাকার মহকুমাশাসকের দপ্তর
৫) আপনার স্থানীয় জেলাশাসকের দপ্তর
৬) আপনার স্থানীয় BDO অফিস
৭) DEO ওয়েবসাইট
৮) CEO ওয়েবসাইট
৯) ECINET ওয়েবসাইট
