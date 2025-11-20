English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Fevi-Kwik instead of stitches: অবিশ্বাস্য যোগীরাজ্য! হাসপাতালে ২ বছরের খুদের মাথায় সার্জারির পর সেলাই না করে ফেভিকুইক, এ কোন ডাক্তার...

Meerut doctor negligence: উত্তরপ্রদেশের মীরাটে এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দুই বছরের শিশুর মাথার ক্ষত সেলাই না করে ফেভিকুইক দিয়ে বন্ধ করেন। এতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে এবং শিশুটিকে অন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 20, 2025, 05:20 PM IST
Fevi-Kwik instead of stitches: অবিশ্বাস্য যোগীরাজ্য! হাসপাতালে ২ বছরের খুদের মাথায় সার্জারির পর সেলাই না করে ফেভিকুইক, এ কোন ডাক্তার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের মেরঠ ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অভিযোগ, এক চিকিৎসক দুই বছরের এক শিশুর মাথার ক্ষত সেলাই না করে সেখানে ব্যবহার করেছেন ফেভিকুইক! ঘটনাটি সামনে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়েছে চিকিৎসা মহলে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার সূত্রপাত মেরঠের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, দুই বছরের একটি শিশু খেলার সময় মাথায় আঘাত পায়। রক্তপাত শুরু হলে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি করে তাকে স্থানীয় ওই হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক শিশুটির মাথার ক্ষত পরীক্ষা করে জানান, সেলাইয়ের প্রয়োজন নেই, সামান্য আঠা লাগালেই ক্ষত শুকিয়ে যাবে। এরপরই তিনি ফেভিকুইক আঠা ব্যবহার করে ক্ষত বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ।

আরও পড়ুন: Water Dispute Turns Deadly: কার বালতি, কে নেয়? শুকনো মহরাষ্ট্রে জলের জন্য প্রতিবেশীর মুখে মশা মারার হিট স্প্রে করল মহিলা! সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু...

শিশুর পরিবারের দাবি, চিকিৎসক কোনও রকম প্রাথমিক চিকিৎসা না করেই সরাসরি আঠা লাগিয়ে দেন। এমনকি কোনও অ্যান্টিসেপটিকও ব্যবহার করা হয়নি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটির মাথায় জ্বালা ও ফোলা শুরু হয়। ব্যথায় কাতরাতে থাকে সে। এরপরই তাকে অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা জানান, আঠা লাগানোর ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে এবং অবিলম্বে চিকিৎসা না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর পরিবার স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছে। তাঁদের দাবি, অভিযুক্ত চিকিৎসক একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন এবং তাঁর কাজের ধরনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও হতবাক। 

চিকিৎসা মহলে এই ঘটনা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক চিকিৎসকই বলেছেন, 'ফেভিকুইক কোনও ওষুধ নয়, এটি একটি শিল্পজাত আঠা যা কাগজ, প্লাস্টিক বা কাঠের জিনিস জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয়। এটি মানবদেহে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং বিপজ্জনক।' চিকিৎসকদের মতে, এমন কাজ চিকিৎসা নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এর জন্য কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

এই ঘটনার পর রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরও নড়েচড়ে বসেছে। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে চিকিৎসা লাইসেন্স বাতিল সহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আরও পড়ুন: Nitish Kumar Net Worth: ১৩টি গরু, ১০টি বাছুর, মাত্র ২১ হাজার ক্যাশ! ১০ বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এই মাত্র মোট সম্পত্তি? আশ্চর্য...

এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে নজরদারি ও জবাবদিহি কতটা জরুরি। একদিকে যেখানে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতির পথে, সেখানে এমন ঘটনা সাধারণ মানুষের আস্থাকে চরমভাবে আঘাত করে। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নেয় এই ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Meerut doctor negligenceFevikwik used on childChild head injury MeerutMedical malpractice IndiaFevikwik instead of stitchesTwo-year-old child woundPrivate hospital MeerutDoctor uses glue on woundMedical ethics violationUP healthcare controversy
পরবর্তী
খবর

Nitish Kumar Net Worth: ১৩টি গরু, ১০টি বাছুর, মাত্র ২১ হাজার ক্যাশ! ১০ বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এই মাত্র মোট সম্পত্তি? আশ্চর্য...
.

পরবর্তী খবর

FIFA World Cup 2026: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস এই দেশে! আইসল্যান্ডের রেকর্ড মুছে বিশ্বকাপে ল...