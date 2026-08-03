Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /৭৯ নাকি ৮০? ২০২৬ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত কততম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে? জানুন সঠিক তথ্য

৭৯ নাকি ৮০? ২০২৬ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত কততম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে? জানুন সঠিক তথ্য

আগামী ১৫ অগাস্ট ২০২৬ ভারত কি তার ৭৯তম নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে? এই গণনা নিয়ে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তির সহজ সমীকরণ জানুন আমাদের এই প্রতিবেদনে। জানুন ইতিহাস, উদযাপনের সংখ্যা ও তাৎপর্যও। 

Published: Aug 03, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:30 PM IST
৭৯ নাকি ৮০? ২০২৬ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত কততম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে? জানুন সঠিক তথ্য

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৭৯ নাকি ৮০? ২০২৬ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত কততম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে? জানুন সঠিক তথ্য
2
3
4
5