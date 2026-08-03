/৭৯ নাকি ৮০? ২০২৬ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত কততম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে? জানুন সঠিক তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারত। প্রতিবছরের মতো এবছরও আগামী ১৫ অগাস্ট সারা দেশ জুড়ে পালিত হবে স্বাধীনতা দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও ঐতিহ্য মেনে প্রধানমন্ত্রী দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে।
৭৯তম নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস?
স্বাধীনতা দিবস ২০২৬ এগিয়ে আসতেই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের ৭৯তম নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস? এই বিভ্রান্তির মূল কারণ হলো গণনার দুটি ভিন্ন পদ্ধতি।
১. স্বাধীনতার সম্পূর্ণ হওয়া বছর: ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে গণ হিসেব করলে ২০২৬ সালে স্বাধীন ভারতের বয়স হচ্ছে (২০২৬ – ১৯৪৭ = ৭৯) ৭৯ বছর। অর্থাৎ, ২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট ভারত তার স্বাধীনতার ৭৯ বছর পূর্ণ করবে।
২. উদযাপনের সংখ্যা: যখন আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সংখ্যা গণনা করি, তখন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের প্রথম উদযাপনের দিনটিকেও ধরা হয়।
১৯৪৭: ১ম স্বাধীনতা দিবস
১৯৪৮: ২য় স্বাধীনতা দিবস
২০২৫: ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস
২০২৬: ৮০তম স্বাধীনতা দিবস
সুতরাং, ২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট ভারত তার ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে এবং দেশ হিসেবে স্বাধীনতার ৭৯ বছর পূর্ণ করবে।
স্বাধীনতার ইতিহাস ও প্রধান মাইলফলক:
প্রায় দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা পেয়েছিল ভারতবর্ষ। বহু আন্দোলন, সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলিদানের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং বহু মহান বিপ্লবীর অবদান এই লড়াইয়ে অনস্বীকার্য। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় মাপের অভ্যুত্থান। এরপর ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের হাত ধরেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।
১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট মধ্যরাতে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিয়ে ভারতের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন। ২০২৬ সালের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কেবল একটি উৎসব নয়, বরং দেশের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে পুনরুজ্জীবিত করার এক বিশেষ দিন।
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