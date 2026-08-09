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Independence Day 2026: ১৫ অগস্ট কি ভয়াবহ নাশকতার ছক? রেড ফোর্টে রেড অ্যালার্ট! বসল ১০০০ CCTV... উড়বে না ঘুড়িও! বেনজির নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ল চারপাশ

Red Fort Security Tightest Yet: স্বাধীনতা দিবসে কি ভয়াবহ কোনও নাশকতার ছক? রেড ফোর্টে জারি রেড অ্যালার্ট!  বসল ১০০০ CCTV... উড়বে না ঘুড়িও! বেনজির নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়েছে চারপাশ

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:29 PM IST
Independence Day 2026: ১৫ অগস্ট কি ভয়াবহ নাশকতার ছক? রেড ফোর্টে রেড অ্যালার্ট! বসল ১০০০ CCTV... উড়বে না ঘুড়িও! বেনজির নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ল চারপাশ
Image Credit: লাল কেল্লায় লাল সতর্কতা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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