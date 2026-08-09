/Independence Day 2026: ১৫ অগস্ট কি ভয়াবহ নাশকতার ছক? রেড ফোর্টে রেড অ্যালার্ট! বসল ১০০০ CCTV... উড়বে না ঘুড়িও! বেনজির নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ল চারপাশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী শনিবার ১৫ অগস্ট। স্বাধীনতার ৭৯ বছর পার করে ৮০তম বর্ষে পা রাখছে ভারত। আর প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঐতিহাসিক লাল কেল্লা থেকেই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে চলেছেন। চত্বরে থাকবেন দেশ-বিদেশের বহু হাই-প্রোফাইল ব্য়ক্তিরা। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে এবং একাধিক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, লাল কেল্লাকে অভূতপূর্ব ও বহু-স্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ের মুড়ে ফেলা হচ্ছে। লাল কেল্লা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নজরদারির জন্য ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম (এফআরএস) বা মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তিসম্পন্ন ক্যামেরা সহ প্রায় ১০০০ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। আকাশপথে যে কোনোও অননুমোদিত কার্যকলাপ রুখতে অ্যান্টি-ড্রোন ব্যবস্থাও মোতায়েন করা হয়েছে। লাল কেল্লায় আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ভিআইপি ও ভিভিআইপি-সহ প্রায় ২৫০০০ মানুষের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলের উপর কড়া নজর রাখার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী উঁচু স্থানগুলিতে স্নাইপার মোতায়েন করেছে। ১৫ আগস্ট লাল কেল্লা ও এর সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে দিল্লি পুলিস এবং আধা-সামরিক বাহিনীর প্রায় ১৫০০০ থেকে ২০০০০ সদস্যকে মোতায়েন করা হবে।
কেন এবার রেড ফোর্টে রেড অ্যালার্ট
সম্প্রতি যন্তর মন্তরে আয়োজিত বিক্ষোভ চলাকালীন নয়াদিল্লিতে বিপুল সংখ্যক সন্দেহভাজন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে। সূত্রের খবর বিক্ষোভ চলাকালীন নয়াদিল্লিতে অপরাধমূলক অতীত রয়েছে এমন প্রায় ২৭০০ ব্যক্তির উপস্থিতি চিহ্ণিত করা হয়েছে। এর ফলে স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখেই নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তল্লাশি ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া আরও জোরদার করেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ১৫ অগাস্ট লাল কেল্লার আশপাশে ঘুড়ি ওড়ানোও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লাল কেল্লার ভিতরে একটি অত্যাধুনিক সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং পুলিশ ও কারিগরি দল সর্বক্ষণ ওই এলাকার উপর নজর রাখছে। নজরদারি ব্যবস্থা কেবল লাল কেল্লা চত্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে লাল কেল্লা এবং এর বাইরের কয়েক কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
অভিজ্ঞান অ্যাপের ব্যবহার
এবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান একটি দিকই হল অভিজ্ঞান অ্যাপের ব্যবহার। দিল্লি পুলিস সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের যাচাই করতে এবং অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে যা কাজে লাগাচ্ছে। লাল কেল্লার কাছে মোতায়েন দিল্লি পুলিসের একটি দল এই ব্যবস্থাটি কীভাবে কাজ করে, তা প্রদর্শন করে দেখিয়েছে। এই অ্যাপের ডেটাবেসে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ ব্যক্তির তথ্য রয়েছে, যারা কোনও না কোনও সময় অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন অথবা জেলে কাটিয়েছেন। যাচাই-বাছাইয়ের সময় ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আঙুলের ছাপ স্ক্যান করা হয়। এরপর সিস্টেমটি ডেটাবেসে তথ্য খোঁজে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওই ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্য সামনে নিয়ে আসে। যদি ওই ব্যক্তির কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড থাকে, তবে অ্যাপটিতে একটি রেড অ্যালার্ট বা সতর্কবার্তা ভেসে ওঠে। এরপর পুলিস সদস্যরা বিস্তারিত যাচাই-বাছাই ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময় অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা কোনও ব্যক্তি যাতে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে কিংবা কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।