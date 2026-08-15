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কৃষি, সফল পাওয়ার ও গ্রিন এনার্জি! লালকেল্লা থেকে ‘সপ্তধারা’ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর, 'বিকশিত ভারত' গড়ার মহা-পরিকল্পনা

Modi Independence Day speech: স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের অগ্রগতির ‘সপ্তধারা’ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি, প্রযুক্তি, গতিশক্তি, রক্ষা শক্তি, গ্রিন এনার্জি এবং সফট পাওয়ার। এই সাতটি ধারার মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে একটি আত্মনির্ভর ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 15, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:32 AM IST
কৃষি, সফল পাওয়ার ও গ্রিন এনার্জি! লালকেল্লা থেকে ‘সপ্তধারা’ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর, 'বিকশিত ভারত' গড়ার মহা-পরিকল্পনা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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