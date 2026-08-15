কৃষি, সফল পাওয়ার ও গ্রিন এনার্জি! লালকেল্লা থেকে ‘সপ্তধারা’ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর, 'বিকশিত ভারত' গড়ার মহা-পরিকল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাধীনতার ৮০ পেরিয়ে ২০৪৭-এর লক্ষ্য! প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ভারতের অগ্রগতির ৭টি স্তম্ভ ‘সপ্তধারা’ কথা শোনা গেল। দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের আত্মনির্ভর ও উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য ৭টি মূল শক্তির কথা ঘোষণা করেছেন। ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে এবং এর প্রবৃদ্ধিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে এই সাতটি ধারাকে তিনি ‘সপ্তধারা’ নামে অভিহিত করেছেন।
ভারতের অগ্রগতির ৭টি ধারা বা ‘সপ্তধারা’ একনজরে
১. ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন শিল্প:
ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রধান ইঞ্জিন হল উৎপাদন ক্ষেত্র। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান যে আমাদের কেবল যন্ত্রাংশ নয়, বরং সম্পূর্ণ পণ্য তৈরিতে জোর দিতে হবে। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদন খরচ, গুণগত মান এবং পরিমাণের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
২. কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ :
কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতকে দেশের দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বের বাজার এখন ভারতীয় কৃষকদের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, মিলেট, মশলা এবং ফলমূলকে আন্তর্জাতিক বাজারে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।
৩. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন:
ডেটা সেন্টার, রোবটিক্স এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতকে একটি বিশ্বমানের হাব বা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ইউপিআই (UPI) এবং ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাবনীয় সাফল্যের পর এবার দেশজুড়ে ৬জি (6G) প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
৪. গতিশক্তি :
দেশজুড়ে দ্রুত সংযোগ ব্যবস্থা বা কানেক্টিভিটি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন রাস্তা, এক্সপ্রেসওয়ে, হাই-স্পিড রেল এবং বন্দরকেন্দ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও শহরগুলোকে আরও কাছিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
৫. রক্ষা শক্তি বা আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা:
প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ করে ড্রোন এবং কাউন্টার-ড্রোন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে ভারতকে আধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ও বিশ্বমানের সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।
৬. গ্রিন ও ব্লু ইকোনমি:
সবুজ শক্তি, রিন্যুয়েবল এনার্জি এবং এনার্জি স্টোরেজে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে ভারত। এর পাশাপাশি মৎস্য চাষ, উপকূলীয় পর্যটন এবং সমুদ্র প্রযুক্তির মতো ‘ব্লু ইকোনমি’র সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের প্রবৃদ্ধির নতুন পথ উন্মুক্ত করা হচ্ছে।
৭. সফট পাওয়ার:
ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তি ও ‘সফট পাওয়ার’-এর মধ্যে রয়েছে যোগ, হস্তশিল্প, চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন, গেমিং এবং সৃজনশীল জগত। এর পাশাপাশি ভারতের সমৃদ্ধ পর্যটন ক্ষেত্র, ন্যাশনাল পার্ক এবং কনসার্ট ইকোনমির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছে মোদী সরকার, তার কাণ্ডারি হয়ে থাকবে সাত শক্তি। মোদী জানিয়েছেন, স্বপ্ন সফল করার জন্য সাতটি ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এর আগে ২০২২ সালে দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লালকেল্লা থেকে ‘পাঁচ প্রতিজ্ঞা’-র কথা বলেছিলেন মোদী। এ বার শক্তির সপ্তধারায় জোর দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন প্রধানমন্ত্রী।
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