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India Alliance meeting Delhi: সংকটে তৃণমূল; নেই AAP-DMK, ইন্ডিয়া জোট এখন 'সোনার পাথরবাটি'!

India Alliance meeting Delhi: রবিবার দিল্লিতে বৈঠক করল ইন্ডিয়া জোটের ২৫ দল। তৃণমূলের তরফে বৈঠকে ছিলেন মমতা-অভিষেক।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:34 PM IST
India Alliance meeting Delhi: সংকটে তৃণমূল; নেই AAP-DMK, ইন্ডিয়া জোট এখন 'সোনার পাথরবাটি'!
Image Credit: দিল্লিতে বৈঠকে ইন্ডিয়া জোট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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