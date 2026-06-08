India Alliance meeting Delhi: সংকটে তৃণমূল; নেই AAP-DMK, ইন্ডিয়া জোট এখন 'সোনার পাথরবাটি'!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংকটে তৃণমূল। নেই DMK, AAP। এই যখন পরিস্থিতি, ঠিক তখন দিল্লিতে ফের বৈঠকে ইন্ডিয়া জোট। 'লোকদেখানো', কটাক্ষ বিজেপির।
মাত্র ৩ বছরেই আলগা হচ্ছে বিরোধীদের জোট। বিজেপি বিরোধিতা নয়, বরং এখন একে অপরের বিরোধিতা করতেই ব্যস্ত শরিকদলগুলি। আজ, সোমবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের বৈঠকে ছিল না আপ। তামিলনাড়তে আবার DMK-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে টিভিকে (TVK) নেতৃত্বাধীন সরকারে যোগ দিয়েছে কংগ্রেস। ফলে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বয়কট করে করুণানিধির দল।
ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে অবশ্য রবিবারই দিল্লিতে পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন অভিষেকও। বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গে, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, আরজেডি-র তেজস্বী যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লাহ এবং পিডিপি-র মেহবুবা মুফতি। ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন উদ্ধব ঠাকরে।
সিপিএমে সাধারণ সম্পাদক এম. এ. বেবি আসেননি। দলের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাসকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আলোচনায় অংশ নেন এনসিপি (এসপি) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, সিপিআই-এর ডি রাজাও।
বৈঠকে বিরোধী ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, '২০২৬ সালের ১৭ এপ্রিল আমরা লোকসভায় অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদের ঐক্য ও সংহতি প্রদর্শন করেছিলাম, যখন আমরা সবাই মিলে মোদী সরকারের সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) সংক্রান্ত ক্ষতিকর বিলগুলিকে পরাস্ত করতে দৃঢ়ভাবে একজোট হয়েছিলাম'। তাঁর মতে, 'এখন আমাদের সেই মনোভাবকেই শক্তিশালী করে এগিয়ে যেতে হবে'।
মহারাষ্ট্রের বারামতী সাংবাদিক সম্মেলনে শরদ পওয়ার বলেন, 'সাম্প্রতিক নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা কোথাও কোথাও একসঙ্গে এবং কোথাও কোথাও আলাদাভাবে লড়াই করেছে। নির্বাচনের পর জোটের অন্যতম শরিক ডিএমকে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা জোট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। যেহেতু এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তাই আমরা আগামী আট থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মূল নেতাদের আমন্ত্রণ জানাব এবং একটি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করব। আমি নিশ্চিত একটি সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে'।
এদিকে বিরোধীদের জোটতে আমল দিতে নারাজ বিজেপি। তাদের দাবি, 'এই বিরোধী জোট একটি কাল্পনিক বিষয়j বাস্তবে কোনও ভিত্তি নেই।
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