Zee News Bengali
Vice President Election: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লড়বে ইন্ডিয়া জোট! অরাজনৈতিক প্রার্থী দেবে বিরোধীরা... বড় আপডেট...

Vice President Election: সূত্রের খবর,  ৯ সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন।  ৭ আগস্ট অগাস্ট থেকে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 8, 2025, 05:37 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লিতে বিরোধী জোটের বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গ। উপরাষ্ট্রপতি পদে এবার অরাজনৈতিক ব্য়ক্তিত্বকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্ডিয়া জোট। এমন কাউকে প্রার্থী করা হবে, যিনি কংগ্রেস, তৃণমূল বা কোনও বড় রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। নাম চূড়ান্ত করতে ফের বৈঠকের সম্ভাবনা। সূত্রের খবর তেমনই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য়পাল ছিলেন। এরপর ২০২২ সালে বিরোধী প্রার্থী মার্গারেট আলভাকে হারিয়ে উপরাষ্ট্রপতি হন ধনখড়। কিন্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।  রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জানিয়েছেন, চিকিত্‍সকের পরামর্শে স্বাস্থ্যর কারণে উপ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন তিনি।   ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদেরও।

এদিকে ধনখড়ের জায়গায় উপ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শশী থারুর, জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিংহ-সহ অনেকেরই নাম উঠে আসছে। সূত্রের খবর,  ৭ আগস্ট অগাস্ট থেকে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট।  ৯ সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। গতকাল, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন বিরোধীর জোটের নেতারা। সেই বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয় বলে খবর।

Tags:
vice president electionINDIA AllianceNon Political Candidate
