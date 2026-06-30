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ভোটের ফলে ভয়ংকর গরমিল! বদলানো হয়েছে রেজাল্ট, প্রধান বিচারপতির কাছে মারাত্মক অভিযোগ

INDIA bloc writes to CJI Surya Kant: নির্দলীয় সাংসদ কপিল সিবাল-সহ জোটের ২৩টি দলের নেতারা চিঠি লিখলেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তকে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটের ফলাফল বদলে দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ চিঠিতে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 30, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:30 PM IST
ভোটের ফলে ভয়ংকর গরমিল! বদলানো হয়েছে রেজাল্ট, প্রধান বিচারপতির কাছে মারাত্মক অভিযোগ
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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