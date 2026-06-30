/ভোটের ফলে ভয়ংকর গরমিল! বদলানো হয়েছে রেজাল্ট, প্রধান বিচারপতির কাছে মারাত্মক অভিযোগ

রাজীব চক্রবর্তী: নির্বাচনী ফলাফল অন্যায়ভাবে বদলের মারাত্মক অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ ‘ইন্ডিয়া’ জোট। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর-এর মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফল অন্যায়ভাবে বদলে ফেলা হয়েছে। এমনই একগুচ্ছ মারাত্মক অভিযোগে প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ ইন্ডিয়া জোট।
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তকে চিঠি
মঙ্গলবার নির্দলীয় সাংসদ কপিল সিবাল-সহ জোটের ২৩টি দলের নেতারা চিঠি লিখলেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তকে। চিঠির মূল বিষয়বস্তু হল- গণতন্ত্রিক এবং সাংবিধানিক সব সংস্থার উপর ভরসা হারিয়ে বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হচ্ছে বিরোধী শিবির। বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কাজে লাগানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনকেও। তাই প্রধান বিচারপতি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখুন। এমনই আবেদন রাখা হয়েছে প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে।
স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তকে লেখা এই দীর্ঘ চিঠিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট তাদের আশঙ্কার কথা বলেছেন। তোপ দেগেছেন, নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে দেশের অন্যান্য স্বশাসিত সংস্থাগুলি বর্তমানে শাসকদলের ইশারায় চলছে। তাদের নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
বিরোধীদের অভিযোগ
বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সবচেয়ে বড় অভিযোগটি-ই হল এসআইআর নিয়ে। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে এসআইআরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এসআইআর-এর মাধ্যমে বহু বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভোটের ফলাফলে। বিরোধীদের দাবি, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই একাজ করেছে শাসকদল। বিরোধীদের হারাতে নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করেছে শাসকদল।
ভোটের ফলাফলে জনগণের প্রকৃত রায় প্রতিফলিত হয়নি বলেও দাবি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের চিঠিতে। তাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদন তাদের। এখন দেখার ২৩টি বিরোধী দলের এই চিঠির পর প্রধান বিচারপতি তথা সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়।
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