Vice President Election 2025: সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিই ইন্ডিয়া জোটের বাজি, বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি

Vice President Election 2025: সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিই ইন্ডিয়া জোটের বাজি, বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি
Vice President Election 2025: ইন্ডিয়া ব্লকের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে নাম উঠে আসছিল ইসরোর বিজ্ঞানী ময়লস্বামী আন্নাদুরাই ও মহাত্মাগান্ধী প্রপৌত্র তুষার গান্ধীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এনডিএকে জমি ছেড়ে দিতে রাজী নয় ইন্ডিয়া ব্লক। এনডিএ-র যা ক্ষমতা তাতে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের বেরিয়ে যাওয়ার কথা। তার পরেও উপরাষ্ট্রপতি পদ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিতে প্রার্থী করল ইন্ডিয়া ব্লক। রেড্ডির বিরুদ্ধে এনডিএর প্রার্থী সি পি রাধাকৃ্ষ্ণন। বর্তমানে তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল।
কে এই সুদর্শন রেড্ডি
অন্ধ্রপ্রদেশের রঙ্গারেড্ডি জেলায় জন্ম সুদর্শন রেড্ডি আইনজীবী হিসেবে তাঁর কোরিয়ার শুরু করেন ১৯৭১ সালে। প্রাকটিস শুরু করে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন ১৯৯৫ সালে। শেষপর্যন্ত গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন ২০০৫ সালে। ২০০৭ সালে সুদর্শন রেড্ডি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেব নিযুক্ত হন। অবসর নেন ২০১১ সালের জুলাই মাসে। এর পাশাপাশি গোয়ার লোকায়ুক্ত হিসেবেও কাজ করেছেন।
উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর সুদর্শন রেড্ডি সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'দেশের সব সাংসদের কাছে আমাকে সমর্থনের জন্য আবেদন করব। কোনও জ্য়োতিষে বিশ্বাস করি না। তবে যে কোনও নির্বাচনেরই ফলাফল আগাম বলা যায় না।' উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এবার কি দক্ষিণ বনাম দক্ষিণ লড়াই হচ্ছে? সুদর্শন বলেন, ঘটনাচক্রে আমরা দুই প্রার্থীই দক্ষিণের। কিন্তু ভারত একটাই। আমরা প্রথমত ভারতীয়, শেষপর্যন্ত ভারতীয়।
আরও পড়ুন- রবিরারও তত্পর কমিশন! 'বুঝতে পেরেছে যে, বাংলা কী করতে পারে', বলছে তৃণমূল...
আরও পড়ুন- এনডিএ-র উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা বিজেপির, কে এই সি পি রাধাকৃষ্ণন
ইন্ডিয়া ব্লকের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে নাম উঠে আসছিল ইসরোর বিজ্ঞানী ময়লস্বামী আন্নাদুরাই ও মহাত্মাগান্ধী প্রপৌত্র তুষার গান্ধীর। শেষপর্যন্ত সুর্দশন রেড্ডিকেই এগিয়ে দিল ইন্ডিয়া ব্লক।
লোকসভায় এনডিএ-র সাংসদ রয়েছে ২৯৩ জন অন্যদিকে রাজ্যসভায় রয়েছে ১৩৩ জন সাংসদ। সংখ্য়ার ক্ষমতায় সহজেই নিজেদের প্রার্থীকে বের করে নিতে পারে এনডিএ, যদি কোনও অঘটব না ঘটে।
উল্লেখ্য, এনডিএর তরফে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করা হয়েছে সি পি রাধাকৃষ্ণনকে।
কে এই সি পি রাধাকৃষ্ণন?
তমিলনাড়ুর তিরুপুরে চন্দ্রপুরম পন্নুস্বামী রাধাকৃষ্ণনের জন্ম ১৯৫৭ সালের ২০ অক্টোবর। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বিজেপির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন রাধাকৃষ্ণন। মহারাষ্ট্রে রাজ্যপাল পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয় ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই। এর আগে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে কাজ করেছেন রাধাকৃষ্ণন। ২০২৪ সালের ৩০ জুলাই তাঁর সেই মেয়াদ শেষ হয়। তার পরই তাঁকে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এর পাশপাশি তেলঙ্গানার রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। শুধু তাই নয় একসময় পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নরও ছিলেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)