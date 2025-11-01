English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India Builds World’s Highest Airbase: বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানঘাঁটি তৈরি করে চমকে দিল ভারত। আর এই খবরেই এখন ঠকঠক করে হাঁটু কাঁপছে পাকিস্তান-চিনের। যা জানা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত...

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 1, 2025, 03:17 PM IST
India Builds World’s Highest Airbase: চিন-পাকের হাঁটু কাঁপছে... ১৩৭০০ ফুটে বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানঘাঁটি তৈরি ভারতের! লাদাখে ইতিহাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত তার বিমান শক্তিকে প্রতিনিয়তই নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। আর এবার ভারত চিন-পাকিস্তানের হাঁটু কাঁপিয়ে দিল। বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানঘাঁটি তৈরি করে চালুও করে দিল ভারত! খবরে পূর্ব লাদাখের চাংথাং নিওমা (মুধ) বিমানঘাঁটি। ১৩,৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানঘাঁটি এখন এই দেশেই। যা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। আর এই বিমানঘাঁটি দেশের হিমালয় সীমান্তকে আরও শক্তিশালী করছে! ভারত মাতা কী জয় লিখেই বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানঘাঁটি সংক্রান্ত খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। তবে মিডিয়া রিপোর্টে বলছে যে এই দাবি সত্য। গত ৩১ অক্টোবর বিমানঘাঁটি কার্যকর হয়েছে। এখন চিনও ভয় পাচ্ছে। কারণ তাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। ওদিক পাকিস্তানও কাঁপছে। কারণ সিন্ধু নদীর কাছেই অবস্থিত এই বিমানঘাঁটি।

নিওমার মুধ বিমানঘাঁটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সিন্ধু নদী উপত্যকার কাছে পূর্ব লাদাখের চাংথাং অঞ্চলে অবস্থিত, নিওমা অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড (ALG) ১৩,৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। যা এটিকে যুদ্ধবিমানের জন্য বিশ্বের সর্বোচ্চ কার্যকরী বিমানঘাঁটি করে তুলেছে। মানচিত্রে চিনের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রেখার (LAC) কাছে দেখা যায়, লেহ শহরের প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, প্যাংগং সো হ্রদের দক্ষিণে এবং কারাকোরাম পর্বতমালার পূর্বে  এই বিমানঘাঁটির অবস্থান। এটি ভারতের উচ্চতর বিমান অভিযানকে শক্তিশালী করে। সীমান্ত উত্তেজনার মধ্যে দ্রুত বিমান চলাচল সক্ষম করে।

সুখোই (এসইউ-৩০) যুদ্ধবিমান নিওমা থেকে উড়বে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে এই বিমানঘাঁটির সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে ট্রিবিউন ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন বলছে, এই মাসেই বিমানঘাঁটির কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। তবুও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুদ্ধ অভিযানের জন্য ঘাঁটিটি চালু হওয়ার খবর প্রচারিত হচ্ছে। এবং এই বিমানঘাঁটি থেকে সুখোই (এসইউ-৩০) যুদ্ধবিমান চলারও ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, গ্রোক নিশ্চিত করেছে যে, বিমানঘাঁটিটি চালু হবে। গ্রোকের মতে, সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি নিশ্চিত করে যে পূর্ব লাদাখের চাংথাং নিওমা (মুধ) বিমানঘাঁটি এখন চলতি বছর অক্টোবরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে চালু হবে।

