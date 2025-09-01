India China Relation: ট্রাম্পের কপালে ভাঁজ! মোদী-জিনপিঙের নয়া সমীকরণে ফিরছে, 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই'... এবার...

India China Relation: ট্রাম্পের কপালে ভাঁজ! মোদী-জিনপিঙের নয়া সমীকরণে ফিরছে, 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই'... এবার...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এক বড় বার্তা দিতে পারলেন নরেন্দ্র মোদী। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠকে ভারত, চিন ও রাশিয়া কাছাকাছি। এতেই চিন্তার ভাঁজ পড়ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কপালে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ছবি গোটা বিশ্বে অন্যরকম বার্তা দিচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' ২.০ বলেও অনেকে মনে করতে পারেন।
গত কয়েক বছর ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। সীমান্ত সমস্যা, গালওয়ান সংঘাত-সহ একাধিক ইস্যুতে দুদেশের মধ্যেকার সম্পর্কের বরফ এখনও অনেকটাই শক্ত। এর মধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কগুঁতো ও সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠক। তাতেই ভারত-চিন সম্পর্ক নিয়ে অন্য বার্তা যাচ্ছে গোটা বিশ্বে। গোটা বৈঠকের উপরে নজর রাখছে আমেরিকা।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে ভারত-চিন সম্পর্ক নিয়ে একটি স্লোগান উঠেছিল। সেটি হল 'হিন্দ চিনি ভাই ভাই'। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও চিনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের পক্ষে ঐক্যমত হন। ১৯৫৪ সালে চিনের সঙ্গে হয় পঞ্চশীল চুক্তি। ওই বছর ভারত সফরে আসেন চৌ এন লাই। সেইসময় ভারতের প্রতিটি মিটিং মিছিলে পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে মানুষের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হত। আওয়াজ উঠেছিল হিন্দি চিনি ভাই ভাই। কিন্তু ওই স্লোগান বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুদেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে হয় ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধ। তার পর থেকে ওই স্লোগান হয়ে ওঠে অবিশ্বাসের স্লোগান।
তিয়ানজিনে SCO শীর্ষ বৈঠকে কী হল? ওই বৈঠকের পাশাপাশি বৈঠক করলেন শি জিংপিং ও নরেন্দ্র মোদী। দুই নেতাই একটি জায়গায় সহমত হয়েছেন যে ভারত ও চিন একে অপরের বন্ধু, শত্রু নয়। সীমান্ত সমস্যা ও তৃতীয় কোনও দেশের চাপে দুদেশের সম্পর্ক খারাপ করা যাবে না। দুদশের মধ্যেকার বাণিজ্য বৃদ্ধি, সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু করা, ভিসা পদ্ধতি সহজ করা-সহ একাধিক বিষয়ে কাজ করতে হবে। সীমান্তে উত্তেজনা কমানো, সন্ত্রাস দমনে কাজ করতে হবে।
এসসিও-র বৈঠকে পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করা হয়। ভারত বহু দিন ধরেই পাকিস্তানের সীমান্তপার সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করে আসছে। এসসিও-র বৈঠকে বিভিন্ন দেশের নেতারা সন্ত্রাসের তীব্র নিন্নদা করেন। ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি দেশকে পাশে পেল ভারত। বিশেষকরে চিন-রাশিয়াকে। ফলে আমেরিকার চাপের মুখে নতুন এক আশার আলো দেখছে ভারত।
