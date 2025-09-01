English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India China Relation: ট্রাম্পের কপালে ভাঁজ! মোদী-জিনপিঙের নয়া সমীকরণে ফিরছে, 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই'... এবার...

India China Relation: দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে ভারত-চিন সম্পর্ক নিয়ে একটি স্লোগান উঠেছিল। সেটি হল 'হিন্দ চিনি ভাই ভাই'

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 1, 2025, 08:22 PM IST
India China Relation: ট্রাম্পের কপালে ভাঁজ! মোদী-জিনপিঙের নয়া সমীকরণে ফিরছে, 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই'... এবার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এক বড় বার্তা দিতে পারলেন নরেন্দ্র মোদী। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠকে ভারত, চিন ও রাশিয়া কাছাকাছি। এতেই চিন্তার ভাঁজ পড়ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কপালে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ছবি গোটা বিশ্বে অন্যরকম বার্তা দিচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' ২.০ বলেও অনেকে মনে করতে পারেন।

Add Zee News as a Preferred Source

গত কয়েক বছর ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। সীমান্ত সমস্যা, গালওয়ান সংঘাত-সহ একাধিক ইস্যুতে দুদেশের মধ্যেকার সম্পর্কের বরফ এখনও অনেকটাই শক্ত। এর মধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কগুঁতো ও সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠক। তাতেই ভারত-চিন সম্পর্ক নিয়ে অন্য বার্তা যাচ্ছে গোটা বিশ্বে। গোটা বৈঠকের উপরে নজর রাখছে আমেরিকা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে ভারত-চিন সম্পর্ক নিয়ে একটি স্লোগান উঠেছিল। সেটি হল 'হিন্দ চিনি ভাই ভাই'। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও চিনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের পক্ষে ঐক্যমত হন। ১৯৫৪ সালে চিনের সঙ্গে হয় পঞ্চশীল চুক্তি। ওই বছর ভারত সফরে আসেন চৌ এন লাই। সেইসময় ভারতের প্রতিটি মিটিং মিছিলে পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে মানুষের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হত। আওয়াজ উঠেছিল হিন্দি চিনি ভাই ভাই। কিন্তু ওই স্লোগান বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুদেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে হয় ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধ। তার পর থেকে ওই স্লোগান হয়ে ওঠে অবিশ্বাসের স্লোগান।

আরও পড়ুন-শিক্ষামিত্ররা কাজ করতে পারবেন ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত, রায় সুপ্রিম কোর্টের

আরও পড়ুন-সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়াতেই লিভ ইন পার্টনারের গায়ে পেট্রোল ঢালল বর্বর, তারপর...

তিয়ানজিনে SCO শীর্ষ বৈঠকে কী হল? ওই বৈঠকের পাশাপাশি বৈঠক করলেন শি জিংপিং ও  নরেন্দ্র মোদী। দুই নেতাই একটি জায়গায় সহমত হয়েছেন যে ভারত ও চিন একে অপরের বন্ধু, শত্রু নয়। সীমান্ত সমস্যা ও তৃতীয় কোনও দেশের চাপে দুদেশের সম্পর্ক খারাপ করা যাবে না। দুদশের মধ্যেকার বাণিজ্য বৃদ্ধি, সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু করা, ভিসা পদ্ধতি সহজ করা-সহ একাধিক বিষয়ে কাজ করতে হবে। সীমান্তে উত্তেজনা কমানো, সন্ত্রাস দমনে কাজ করতে হবে। 

এসসিও-র বৈঠকে পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করা হয়। ভারত বহু দিন ধরেই পাকিস্তানের সীমান্তপার সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করে আসছে। এসসিও-র বৈঠকে বিভিন্ন দেশের নেতারা সন্ত্রাসের তীব্র নিন্নদা করেন। ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি দেশকে পাশে পেল ভারত। বিশেষকরে চিন-রাশিয়াকে। ফলে আমেরিকার চাপের মুখে নতুন এক আশার আলো দেখছে ভারত।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
SCO Summit 2025india china relationNarendra ModiXi jinping
পরবর্তী
খবর

Snake Bite Death: জুতোর মধ্যে লুকিয়ে বিষধর! 'অসাড়' পায়ে ছোবল খেয়ে ঢলে পড়লেন IT ইঞ্জিনিয়ার...
.

পরবর্তী খবর

WATCH 11 Sixes In 12 Balls: ১২ বলে ১১ ছয়! অবিশ্বাস্য-অসম্ভব ইনিংস, সব ছেড়ে ভারতীয় ক্রিকেটার...