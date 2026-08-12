/গাড়ির পর এবার রান্নাঘর, E20 বিতর্ক মেটার আগেই গ্যাসেও ইথানল মেশানোর প্রস্তুতি কেন্দ্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এলপিজি আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন উদ্যোগ। রান্নার গ্যাস বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (LPG) ওপর বিশ্ববাজারের আমদানি নির্ভরতা কমাতে এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে বড় পদক্ষেপে কেন্দ্রীয় সরকারের। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক সূত্রে রাজ্যসভায় জানানো হয়েছে যে, রান্নার জ্বালানি হিসেবে ইথানল ব্যবহারের সম্ভাব্য ও উপযোগিতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই নীতি বাস্তবায়িত হলে তা কেবল দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাই সুদৃঢ় করবে না, বরং অভ্যন্তরীণ বাজারে তৈরি হওয়া উদ্বৃত্ত ইথানলের সঠিক সদ্ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করবে।
দেশীয় উদ্বৃত্ত ইথানলের সুব্যবহার
ভারতে বর্তমানে পেট্রোলে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রণ (E20) সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর বাইরে দেশীয় চিনি শিল্প ও অন্যান্য কৃষি উপজাত থেকে ইথানল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ফলে পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্র ছাড়া বাকি অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ইথানলকে কী ভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভাবনাচিন্তা চলছিল।
সরকারের মতে, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক দুই ক্ষেত্রেই রান্নার কাজে ইথানল ব্যবহার করা সম্ভব হলে তা আমদানি করা এলপিজির এক বড় বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।
যৌথ গবেষণা ও স্টোভ তৈরির উদ্যোগ
ইথানল মিশ্রিত এই রান্নার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলো (IOCL, HPCL এবং BPCL) ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। এদের যৌথ উদ্যোগ 'এলপিজি ইকুইপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার' (LERC) এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা যৌথভাবে বিশেষ ইথানল বার্নার ও স্টোভের প্রোটোটাইপ তৈরির কাজ করছেন।
কারণ, প্রথাগত এলপিজি স্টোভে সরাসরি ইথানল ব্যবহার করা সম্ভব নয়, এর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি, নিরাপত্তার মানদণ্ড এবং বিশেষ বিতরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।
ডিজেল মিশ্রণে আপত্তি
পেট্রলে ইথানল মিশ্রণের সফলতার পর ডিজেলেও তা মিশিয়ে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে গবেষণা এবং ল্যাব টেস্টের পর সরকার জানিয়েছে, ডিজেলে ইথানল মেশানো হলে তার 'ফ্ল্যাশ পয়েন্ট' বা দহন-সুরক্ষা মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যা ব্যবহারের দিক থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই ডিজেলে ইথানল মেশানোর পরিকল্পনা বাতিল করেছে কেন্দ্র।
পাশাপাশি, বিদেশ (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) থেকে ইথানল আমদানি করে জ্বালানিতে মেশানোর খবরকেও এক বিজ্ঞপ্তিতে ভুল ও ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।
ভারতের এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ দেশীয় উৎপাদনের ওপরই নির্ভরশীল।
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা
সব মিলিয়ে, পরিবহন ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে রান্নাঘরে ইথানলের মতো বায়োফুয়েল পৌঁছে দিতে পারলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বড় অংশ সাশ্রয় হবে এবং পরিবেশ রক্ষা পাবে। প্রাথমিক গবেষণা সফল হলে এবং বাণিজ্যিক ছাড়পত্র পেলে আগামী দিনে ভারতের রান্নাঘরে এলপিজির পাশাপাশি জায়গা করে নিতে পারে এই নতুন ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি।
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