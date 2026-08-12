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গাড়ির পর এবার রান্নাঘর, E20 বিতর্ক মেটার আগেই গ্যাসেও ইথানল মেশানোর প্রস্তুতি কেন্দ্রের

Ethanol as LPG alternative cooking fuel: সরকারের মতে, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক দুই ক্ষেত্রেই রান্নার কাজে ইথানল ব্যবহার করা সম্ভব হলে তা আমদানি করা এলপিজির এক বড় বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 12, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:24 PM IST
গাড়ির পর এবার রান্নাঘর, E20 বিতর্ক মেটার আগেই গ্যাসেও ইথানল মেশানোর প্রস্তুতি কেন্দ্রের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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