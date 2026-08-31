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টালমাটাল বিশ্বে উজ্জ্বল ভারত! প্রথম ত্রৈমাসিকেই GDP বেড়ে ৭.৮ শতাংশ, উচ্ছ্বসিত মোদী

GDP growth India:  'বিশ্বজোড়া অনিশ্চয়তা, তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহে বাধা সত্ত্বেও দেশবাসীর সম্মিলিত শক্তির জোরেই ভারত এই সাফল্য অর্জন করেছে। সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে ভারত আবারও নিজের রূপ দেখাল'!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 31, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:40 PM IST
টালমাটাল বিশ্বে উজ্জ্বল ভারত! প্রথম ত্রৈমাসিকেই GDP বেড়ে ৭.৮ শতাংশ, উচ্ছ্বসিত মোদী
Image Credit: প্রথম ত্রৈমাসিকেই GDP বেড়ে ৭.৮ শতাংশ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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