/টালমাটাল বিশ্বে উজ্জ্বল ভারত! প্রথম ত্রৈমাসিকেই GDP বেড়ে ৭.৮ শতাংশ, উচ্ছ্বসিত মোদী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজোড়া টালমাটাল পরিস্থিতিতেও অপ্রতিরোধ্য ভারত। এক লাফে GDP পৌঁছে গেল ৭.৮ শতাংশ, তাও চলতি আর্থিক বছরের প্রথম তিনমাসেই! 'সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে ভারত আবারও নিজের রূপ দেখাল', এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট উচ্ছ্বসিত মোদীর।
গোটা বিশ্বেই এখন অর্থনীতি পরিস্থিতি বেশ প্রতিকূল। দাম বাড়ছে অপরিশোধিত তেলে। দোসর রাজনৈতিক অস্থিরতা। কিন্তু এসবের বিশেষ প্রভাব পড়েনি দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে। স্রেফ GDP বৃদ্ধিই নয়, প্রকৃত জিভিএ ৮.২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩.৮২ লক্ষ কোটি টাকায়।
সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের প্রথম তিনমাসে দেশের প্রকৃত জিডিপির (Real GDP) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। যা আর্থিক বছরের প্রথম তিনমাসে ছিল ৭৫.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। নামমাত্র জিডিপিও বেড়েছে ১০.৩ শতাংশ। এমনটা যে হতে পারে, তা আন্দাজই করতে পারেননি অর্থনীতিবিদরা। বাস্তব পরিসংখ্যান সবাইকে চমকে দিয়েছে।
এক্স হ্যান্ডেসে মোদীর পোস্ট, 'বিশ্বজোড়া অনিশ্চয়তা, তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহে বাধা সত্ত্বেও দেশবাসীর সম্মিলিত শক্তির জোরেই ভারত এই সাফল্য অর্জন করেছে। সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে ভারত আবারও নিজের রূপ দেখাল'! এই অভাবনীয় আর্থিক সাফল্য কৃতিত্ব দেশবাসীকে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এক্স হ্যান্ডল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'দেশবাসীর পরিশ্রম ও সরকারের সংস্কারমূলক কাজের জন্যই এই সাফল্য'।
এদিকে GDP-র গ্রাফ যখ উর্ধ্বমুখী, তখন শেয়ার মার্কেটে ধস। সেনসেক্স ৩০০ পয়েন্টের বেশি পড়ে যায় এবং নিফটি ২৪,১০০-এর নীচে নেমে বন্ধ হয়।
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