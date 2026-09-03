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খাতায়-কলমে ৭.৮%, কিন্তু বাস্তবে? GDP-র নতুন হিসেব নিয়ে বিস্ফোরক প্রাক্তন অর্থসচিব

India GDP Growth: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের GDP বৃদ্ধির হার ৭.৮%। এই পরিসংখ্যান প্রকাশের পরই হিসেবের পদ্ধতি ও আগের বছরের GDP-র সংশোধন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন অর্থসচিব। তাঁর দাবি, নতুন ও পুরনো GDP সিরিজের তুলনা এবং আগের বছরের পরিসংখ্যানে বড় পরিবর্তনের কারণে ৭.৮% বৃদ্ধির হারকে সরাসরি ভারতের অর্থনীতির বাস্তব ছবি হিসেবে দেখা উচিত নয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 03, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:53 AM IST
খাতায়-কলমে ৭.৮%, কিন্তু বাস্তবে? GDP-র নতুন হিসেব নিয়ে বিস্ফোরক প্রাক্তন অর্থসচিব
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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