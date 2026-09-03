/খাতায়-কলমে ৭.৮%, কিন্তু বাস্তবে? GDP-র নতুন হিসেব নিয়ে বিস্ফোরক প্রাক্তন অর্থসচিব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কী হয়েছে, কখন হয়েছে, কেন প্রশ্ন উঠছে এবং কে প্রশ্ন তুলেছেন? ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুনে ভারতের GDP বেড়েছে ৭.৮%। ২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এই পরিসংখ্যান প্রত্যাশার চেয়েও ভালো। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন অর্থসচিব সুভাষচন্দ্র গর্গ। তাঁর মূল আপত্তি GDP হিসেবের নতুন বেস ইয়ার, তুলনার ভিত্তি এবং আগের পরিসংখ্যানের বড় সংশোধন নিয়ে। ৭.৮% বৃদ্ধির খবর যথেষ্ট ইতিবাচক। এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে এই বৃদ্ধির হার RBI-এর ৭% পূর্বাভাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যাশার তুলনায় ভারতের অর্থনীতি ভালো গতিতে এগিয়েছে বলেই সরকারি পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে।
কিন্তু সুভাষচন্দ্র গর্গ বলছেন, শুধু ৭.৮% সংখ্যাটা দেখলেই পুরো ছবি বোঝা যাবে না। তাঁর বক্তব্য, এবার GDP হিসেবের জন্য নতুন সিরিজ ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন সিরিজে ২০২২-২৩ সালকে বেস ইয়ার হিসেবে ধরা হয়েছে। ফলে আগের বছরের যে GDP সংখ্যা দিয়ে তুলনা করা হচ্ছে, সেটিও নতুন পদ্ধতিতে সংশোধন করা হয়েছে। গর্গের প্রশ্ন মূলত এখানেই। তাঁর মতে, নতুন সিরিজে আগের বছরের GDP-র সংখ্যা কতটা বদলেছে এবং সেই পরিবর্তনের কারণ কী—তা আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান দামে বা Nominal GDP-র হিসেবেও বড় পরিবর্তন হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।
তাঁর দাবি, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকের বর্তমান দামের GDP-র বৃদ্ধির হার নতুন সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ১০.৩%। কিন্তু আগের বছর প্রকাশিত সংখ্যাকে ভিত্তি হিসেবে ধরলে সেই বৃদ্ধি ২.৫%-এরও কম হতে পারে বলে তিনি দাবি করেছেন। এই বিশাল পার্থক্যই তাঁর সন্দেহের অন্যতম কারণ।
গর্গ আরও বলেছেন, নতুন GDP সিরিজ চালু হলে পরিসংখ্যানে কিছু পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। নতুন পদ্ধতিতে নতুন পণ্য, নতুন সংস্থা বা নতুন তথ্য যোগ হতে পারে, আবার আগে ব্যবহৃত কিছু তথ্য বাদও যেতে পারে। তাই পরিবর্তন হওয়াটাই তাঁর আপত্তির জায়গা নয়। তাঁর প্রশ্ন, পরিবর্তনের পরিমাণ এত বেশি কেন এবং তার যথেষ্ট ব্যাখ্যা কোথায়?
তিনি বিশেষভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বর্তমান দামের GDP-র সংশোধনের কথাও তুলেছেন। তাঁর দাবি, নতুন সিরিজে ওই বছরের GDP প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা কমিয়ে দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে, এই ধরনের বড় সংশোধন ৭.৮% বৃদ্ধির হার নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে।
তবে কেন্দ্র এই অভিযোগ মানছে না। সরকারের বক্তব্য, নতুন GDP সিরিজ, উন্নত তথ্যের উৎস এবং নতুন পদ্ধতির কারণে পরিসংখ্যানে সংশোধন হয়েছে। পরিসংখ্যান সচিব সৌরভ গর্গও জানিয়েছেন, এই পরিবর্তনের পিছনে কোনও পক্ষপাত বা ইচ্ছাকৃত কারসাজি নেই। নতুন সিরিজে ২০২২-২৩ বেস ইয়ার ব্যবহার করা হয়েছে এবং আরও বেশি ও উন্নত মূল্য-তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে।
সরকারের যুক্তি, পুরনো ও নতুন GDP সিরিজের সংখ্যা সরাসরি মিলিয়ে দেখলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। তাই একই সিরিজের তথ্যের সঙ্গে তুলনা করেই বৃদ্ধির হার বিচার করতে হবে। অর্থাৎ, একদিকে সরকারি হিসাবে ভারতের GDP বৃদ্ধির হার ৭.৮%—যা প্রত্যাশার তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী। অন্যদিকে, এই বৃদ্ধির হার কীভাবে তৈরি হল, আগের বছরের সংখ্যা কেন এতটা বদলাল এবং নতুন-পুরনো হিসেবের তুলনা কতটা যুক্তিসঙ্গত—সেই প্রশ্নই এখন সামনে এনেছেন সুভাষচন্দ্র গর্গ। ৭.৮% বৃদ্ধির সংখ্যা তাই আপাতত শুধু অর্থনীতির সাফল্যের গল্প নয়, GDP হিসেবের পদ্ধতি নিয়েও তৈরি করেছে নতুন বিতর্ক।
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