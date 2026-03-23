PM Narendera Modi on Hormuz Blockade: 'হরমুজ প্রণালী বন্ধ করা মেনে নেওয়া যায় না', তেল-গ্যাস সরবারহ নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন মোদী

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 23, 2026, 04:35 PM IST
PM Narendera Modi on Hormuz Blockade: 'হরমুজ প্রণালী বন্ধ করা মেনে নেওয়া যায় না', তেল-গ্যাস সরবারহ নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন মোদী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের হরমুজ প্রণালী বন্ধের জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানী সমস্যা তৈরি হয়েছে। ভারতেও এলপিজি গ্যাসের আকাল চলছে। কারণ ভারতের মোট এলপিজির ৬০ শথাংশই আনতে হয় বিদেশ থেকে। ফলে হকমুজ প্রণালী বন্ধের জেরে বিরাট চাপে পড়ে গিয়েছে ভারত। মধ্য় প্রাচ্য থেকে ২টি গ্যাসের জাহাজ এসে গেলেও এলপিজির সরবারহ স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। এনিয়ে বড় কথা বলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমবার সংসদে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় গোলমাল চললেও ভারতের ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণ তেল, গ্যাস, ইউরিয়া ও খাবারের মজুত রয়েছে। হরমুজ প্রণালী যে ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা নিরসনে ভারত এলাকার সব দেশের সঙ্গে কথা বলে চলেছে যাতে এলাকায় অশান্তির মেঘে দূর হয়। মধ্য প্রাচ্যে অশান্তি বজায় থাকলে তার প্রভাব আমাদের উপরে পড়বে। কারণ ওই অঞ্চল থেকে জ্বালানী, গ্যাস ও খাদ্য শস্য ভারতে আসে। ফলে এক্ষেত্রে হরমুজ প্রণালী বন্ধের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুরু থেকেই আমরা এই সংঘাত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। আমি পশ্চিম এশিয়ার সব নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাদের অনুরোধ করেছি উত্তেজনা কমাতে এবং এই সংঘাত বন্ধ করতে। ভারত সাধারণ মানুষের ওপর হামলা, জ্বালানি ও পরিবহন সংক্রান্ত পরিকাঠামোর ওপর আক্রমণকে নিন্দা করেছে। বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা এবং হরমুজের মতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ অবরোধ করা গ্রহণযোগ্য নয়। যুদ্ধের মধ্যেও ভারত কূটনৈতিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে আমাদের দেশে আসা জাহাজগুলো নিরাপদে আসতে পারে।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সবসময় কল্যাণ এবং শান্তির পক্ষে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো আলোচনা ও কূটনীতি। আমাদের সব প্রচেষ্টা উত্তেজনা কমানো এবং এই সংঘাত শেষ করার দিকে কেন্দ্রীভূত। এই যুদ্ধে কারও জীবনের ঝুঁকি তৈরি করা মানবতার পক্ষে ভালো নয়। তাই ভারত চায়, সব পক্ষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হরমুঝ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। তারপরও সরকার চেষ্টা করেছে যাতে পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের সরবরাহ খুব বেশি প্রভাবিত না হয়। আমরা সবাই জানি, দেশের প্রয়োজনীয় এলপিজির প্রায় ৬০% আমদানি করতে হয়। সরবরাহে অনিশ্চয়তার কারণে সরকার প্রথমে দেশের সাধারণ গৃহস্থালি ব্যবহারকারীদের জন্য এলপিজি দেওয়ার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে। একই সঙ্গে দেশে এলপিজির উৎপাদনও বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও, সারা দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহ যাতে ঠিকভাবে চলতে থাকে, তার জন্য নিয়মিত চেষ্টা করা হচ্ছে।

