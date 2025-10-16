India Vs China: ভারতকে দেখে কাঁপছে চিন! ড্রাগনের দর্পচূর্ণ করে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বায়ুসেনা এখন ভারতেরই! ভারতের সামনে শুধু...

India Vs China: ভারতকে দেখে কাঁপছে চিন! ড্রাগনের দর্পচূর্ণ করে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বায়ুসেনা এখন ভারতেরই! ভারতের সামনে শুধু...
Indian Air Force: ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মডার্ন মিলিটারি এয়ারক্র্যাফ্ট বা WDMMA-এর একটি তালিকা সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী বদলে গিয়েছে এশিয়ার সামরিক শক্তির বিন্যাস ও ভারসাম্য। এখন চিনকে সরিয়ে বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী বিমানবাহিনী হল ভারতই। অসম্ভব এক উত্থান!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি অপারেশন সিঁদুরের (Operation Sindoor) সাফল্য ভারতীয় বায়ুসেনার আক্রমণের ক্ষমতা নতুন করে প্রমাণ করেছে। সেই সূত্রেই ভারতের মুকুটে নতুন পালক। ভারত এবার সামরিক শক্তিতে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। আর ভারতের এই বদলের সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যাচ্ছে এশিয়ার সামরিক শক্তির ভারসাম্য-সমীকরণ। চিনকে (china) সরিয়ে দিয়ে বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী বিমানবাহিনী এখন রয়েছে ভারতের হাতেই (India)। যদিও এই তালিকায় প্রথম সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই (USA)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পুতিনের দেশ রাশিয়া (Russia)।
৬৯.৪ বনাম ৫৮.১
ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মডার্ন মিলিটারির পর্যবেক্ষণ অনুসারে এই স্বীকৃতি মিলেছে ভারতের। ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মডার্ন মিলিটারির এয়ারক্র্যাফ্ট শুধুমাত্র বিমানের সংখ্যা বিচার করে না। একটি বিমানবাহিনীর আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা, তার আধুনিকতা, সেই বাহিনীর লজিস্টিক সাপোর্টের উপর ভিত্তি করেই তারা এই র্যাঙ্কিং দেয়। তারা একটি ট্রু ভ্যালু রেটিংও দেয়। সেই তালিকায় ভারতের রেটিং ৬৯.৪। আর চিনের? জিন পিংয়ের দেশ পেয়েছে ৫৮.১ রেটিং।
ভারতের ভারসাম্য
ভারতের কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে ১৭১৬টি এয়ারক্র্যাফট। এই এয়ারক্র্যাফটের মধ্যে ৩১.৬ শতাংশ ফাইটার জেট। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য ভারতীয় বায়ুসেনার আক্রমণের ক্ষমতা নতুন করে প্রমাণ করেছে। প্রসঙ্গত, ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মডার্ন মিলিটারি এয়ারক্র্যাফ্টের তালিকায় আমেরিকার ট্রু ভ্যালু রেটিং ২৪২.৯। যা চিন ও ভারত উভয়ের থেকেই অনেক অনেক উপরে।
বঙ্গে দু'টি
চিনা আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে ভারতের যে এয়ারবেস প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটিই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে-- একটি পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডায়, অন্যটি রয়েছে আলুপুরদুয়ারের হাসিমারায়। এর মধ্যে হাসিমারায় রয়েছে রাফাল স্কোয়াড্রন। পূর্ব ভারতের আকাশ সুরক্ষিত রাখতে, শিলিগুড়ি করিডরকে সংকটমুক্ত রাখতে এই দুই বায়ুসেনাঘাঁটির গুরুত্ব অপরিসীম।
এশিয়ার সমীকরণ
এশিয়ার সামগ্রিক সামরিক শক্তির সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে ভারতও। তারই প্রমাণ হয়তো মিলল আকাশ-সীমায় ভারতের এই উত্থানে। আগামী দিনে এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারতীয় বায়ুসেনার ভূমিকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।
