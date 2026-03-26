India Lockdown: 'লকডাউন' কি গুজব, না, ঘোর বাস্তব? 'প্রস্তুতি'র ব্য়াপারে অবশেষে সরকার সত্যিটা বলল

India Lockdown: 'লকডাউন' কি গুজব, না, ঘোর বাস্তব? 'প্রস্তুতি'র ব্য়াপারে অবশেষে সরকার সত্যিটা বলল
Is India Heading for a Lockdown?: 'ইন্ডিয়া লকডাউন' আর 'এনার্জি লকডাউন' শব্দদুটি খুব শোনা যাচ্ছে। কেন শোনা যাচ্ছে? সামনে কি কোনও মহাবিপদ? সরকার বলল, দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। সেই 'প্রস্তুতি' সংক্রান্ত মন্তব্যেরই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেড়েছে উদ্বেগ। কিন্তু সত্যিটা কী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘরে-ঘরে লকডাউন শব্দটি নিয়ে ফের আলোচনা হচ্ছে। গত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে 'ইন্ডিয়া লকডাউন' (India lockdown) আর 'এনার্জি লকডাউন' (Energy lockdown) শব্দদুটি বারবার শোনা যাচ্ছে। ট্রেন্ডিং হয়ে গিয়েছে 'ইন্ডিয়া লকডাউন' (India lockdown) শব্দটি! সত্যিই ফের লকডাউন (Lockdown 2.0) হবে? কোভিডকালের (Covid Period) মহাবিপদ সামনে? অচল হয়ে থেমে যাবে দৈনন্দিন জীবন ও যাপন? এসব প্রশ্ন উঠছে, কারণ, সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (Prime Minister Narendra Modi) ক'দিন আগেই এসব প্রশ্ন উসকে দিয়েছেন। তবে, বিষয়টি নিয়ে মানুষ অতিরঞ্জিত পর্যায়ে আলোচনা করছে বলে, সরকার লকডাউন নিয়ে তাদের স্ট্যান্ড পরিষ্কার জানিয়ে দিল। কী বলল সরকার?
লকডাউন কি গুজব?
'লকডাউনে'র গুজব নাকচ করল সরকার, বলল 'প্রস্তুতি' মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। লকডাউনের গুজব নাকচ করে দিল সরকার। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি উদ্বেগ সত্ত্বেও স্বাভাবিক জনজীবনের আশ্বাসই দিল সরকার। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের উদ্বেগের মাঝেও দেশ জুড়ে সম্ভাব্য লকডাউনের জল্পনা গতকাল বুধবারই দৃঢ়ভাবে খারিজ করে দিয়েছে ভারত সরকার। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, জনসাধারণের গতিবিধি বা তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপেরই পরিকল্পনা সরকারের নেই। স্পষ্ট করা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।
'কোভিড-কালীন প্রস্তুতি'র আহ্বান
সরকার বলল, দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। আর সেই 'প্রস্তুতি' সংক্রান্ত মন্তব্যেরই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২০২০ সালের কোভিড-১৯ লকডাউনের ষষ্ঠ বার্ষিকীর সঙ্গে এই গুজবের সময়টা মিলে যাওয়ায় আসলে অনলাইনে উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। তবে সরকার জোর দিয়ে জানিয়েছে, 'কোভিড-কালীন প্রস্তুতি'র যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তা কেবল প্রশাসনিক তৎপরতা এবং আপৎকালীন পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটি কোনও ভাবেই চলাফেরায় বিধিনিষেধের ইঙ্গিত নয়।
সতর্কতা
সরকারি কর্মকর্তারা আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখনকার মূল লক্ষ্য হল সরবরাহ (supply chain) বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা।
'লকডাউন ইন ইন্ডিয়া'
মঙ্গলবার সারাদিনই সকলে পাগলের মতো গুগলে সার্চ করেছেন-- 'লকডাউন ইন ইন্ডিয়া' (lockdown in India)! হুজুগ? আতঙ্ক? একটা আতঙ্কের মতো পরিস্থিতি তো তৈরি হয়েছেই। ইরানযুদ্ধ আর তার জেরে ঘটা ঘটনাক্রম ক্রমশ মানুষকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯-এর স্মৃতিও মানুষকে তাড়া করে ফিরছে। ফলে, বাতাসে সত্যিই এ ধরনের কিছু জিনিসের গন্ধ আছে কি না, তা বোঝার জন্যই মানুষ এত উদগ্রীব। গুগল বলছে, কোভিড লকডাউনের অ্য়ানিভারসারি চলে এসেছে। এটি ষষ্ঠতম বছর। না, সরকারি ভাবে কোনও ঘোষণা হয়নি। রাজ্যগুলিও লকডাউনের মতো কোনও পরিস্থিতির কথা ঘোষণা করেনি। বলা হয়নি ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা ওই ধরনের কোনও কিছুর।
ইরান-মার্কিন উত্তেজনা এবং
প্রসঙ্গত, একদিন আগেই মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলতি উত্তেজনার প্রেক্ষিতে দেশকে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার লোকসভায় এই সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী জানান, যুদ্ধের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশবাসীকে ঠিক সেইভাবেই প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মনে করিয়ে দিয়েছেন, যেভাবে ভারত করোনা অতিমারির সময় ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছিল।
প্রধানমন্ত্রী কী বলেছিলেন?
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, পশ্চিম এশিয়ার সংকট খুবই উদ্বেগজনক। আমাদের ঠিক কোভিডের সময়ের মতোই প্রস্তুত এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি আরও যোগ করেন, এই যুদ্ধ কেবল বিশ্ব অর্থনীতিতেই প্রভাব ফেলছে না, বরং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় এক কোটি ভারতীয় বাস করেন। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি ভারতীয়কে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, এই যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া বিশ্বজনীন অস্থিরতা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে। তাই দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকার সবরকম আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
এনার্জি লকডাউন?
মানুষ এখন খুব এনার্জি লকডাউনের কথাও বলছেন! আসলে জ্বালানিসংকট তো আছেই। তাই এনার্জি লকডাউনের কথা শোনা যাওয়াটা অস্বাভাবির নয়। যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে এবং আরও ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। অনেকেই বিষয়টিকে 'হার্ড লকডাউনে'র সঙ্গেও তুলনা করছেন।
