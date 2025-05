India Pakistan War: ভারতের বদলায় ধুলিসাত্ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জঙ্গিঘাঁটি, হাহাকার পাকিস্তানে, কোথায় কোথায় ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর বদলা নিল ভারত। মঙ্গলবার রাত ১.৪৪ মিনিট নাগাদ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত হানল ভারতের রাফাল ও অন্যান্য ফাইটার জেট। শুরু হয়ে যায় অপারেশন সিন্দুর।

যেসবজায়গায় আঘাত হানা হয়েছে সেগুলি কোনও সাধারণ জনবহুল এলাক নয়। সবকটিই জঙ্গিঘাঁটি। মাটিতে মিশে গিয়েছে জইশ ই মহম্মদ ও লস্করেরপ্রধান কার্যালয়। সব আঘাত হানা হয়েছে পাকিস্তান সীমানায় না ঢুকে। অসমর্থিত সূত্রে খবর পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নিহত সংখ্যা আপাতত ৮০। ভারতের হামলাকে সমর্থন করল ইজরায়েল। আমেরিকার বক্তব্য, ভারত যে প্রত্যাঘাত করবে তা জানাই ছিল। তবে যত তাড়াতাড়ি এই লড়াই বন্ধ হয়ে সেটাই ভালো।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

news TRENDING NOW

The treacherous enemy has launched a cowardly attack on five locations within Pakistan. This heinous act of aggression will not go unpunished.

Pakistan reserves the absolute right to respond decisively to this unprovoked Indian attack — a…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 6, 2025