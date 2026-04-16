India LPG Crisis: যুদ্ধ যদি মিটেও যায়, আপনি গ্যাস পাবেন না: মিনিমাম চার বছর ভুগতে হবে ভারতকে

India LPG Crisis: যুদ্ধ যদি মিটেও যায়, আপনি গ্যাস পাবেন না: মিনিমাম চার বছর ভুগতে হবে ভারতকে
Restoring Global LPG Supply: কবে মিটবে গ্যাস সিলিন্ডারের সমস্যা? এই খবরেই চোখ গোটা ভারতবাসীর। বিশ্ববাজারে এলপিজি-র স্বাভাবিক জোগান কবে ফিরবে তা নিয়ে মতামতের অন্ত নেই। এই সমস্যা কবে মিটতে পারে, তার কিছুটা আন্দাজ দিলেন এক সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে এলপিজি সরবরাহের সাপ্লাই চেন বড়সড় বিপর্যয়ের মুখে। বিশ্ববাজারে এলপিজি-র স্বাভাবিক জোগান কবে ফিরবে তা নিয়ে মতামতের অন্ত নেই। অনেকেই হয়ত ভাবছেন আগামী ৩-৪ মাসে এই অভাব হয়তো মিটে যাবে কিন্তু এক সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মতে, এলপিজির এই অভাব মিটতে অন্তত তিন থেকে চার বছর সময় লাগতে পারে। পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীর (Strait of Hormuz) অচলাবস্থা ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশগুলোর জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আমেরিকা-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত বেড়ে চলায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রুটটি দিয়েই ভারতের মোট এলপিজি আমদানির প্রায় ৯০ শতাংশ যাতায়াত করত। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই আমদানির হার ৫৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ড্রোন ও মিসাইল হামলায় কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর (UAE) মতো প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলোর গ্যাস প্রসেসিং ইউনিট ও টার্মিনালগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের ওই আধিকারিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, বিদেশি সরবরাহকারী সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই পরিকাঠামো মেরামত ও জোগান স্বাভাবিক করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ নাকি খনিগুলোর স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, ভারতের মোট এলপিজি চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ মেটানো হয় আমদানির মাধ্যমে। কাতার ও আমিরশাহীর মতো দেশগুলোর ওপর ভারতের এই অতি-নির্ভরশীলতাই এখন বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র ইরানের ‘সাউথ পার্স’ এবং কাতারের ‘নর্থ ফিল্ড’ থেকে মূলত প্রোপেন ও বিউটেন বের করে এলপিজি তৈরি করা হয়। আরবের ‘হাবশান’ বা কাতারের ‘রাস লাফান’ শিল্প নগরীর মতো প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলো বর্তমানে যুদ্ধের নিশানায় থাকায় বিশ্ব বাজারে এলপিজি-র লভ্যতা তলানিতে ঠেকেছে।
সরবরাহে এই বিপুল ঘাটতির প্রভাব ইতোমধেই পড়তে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের পকেটে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের দাম প্রায় ৬০ টাকা বেড়েছে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১১৫ টাকা। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে জোগান স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারেও গ্যাসের দাম কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সব মিলিয়ে, আগামী কয়েক বছর ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে চলেছে।
