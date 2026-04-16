English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
India LPG Crisis: যুদ্ধ যদি মিটেও যায়, আপনি গ্যাস পাবেন না: মিনিমাম চার বছর ভুগতে হবে ভারতকে

Restoring Global LPG Supply: কবে মিটবে গ্যাস সিলিন্ডারের সমস্যা? এই খবরেই চোখ গোটা ভারতবাসীর। বিশ্ববাজারে এলপিজি-র স্বাভাবিক জোগান কবে ফিরবে তা নিয়ে মতামতের অন্ত নেই। এই সমস্যা কবে মিটতে পারে, তার কিছুটা আন্দাজ দিলেন এক সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 16, 2026, 02:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে এলপিজি সরবরাহের সাপ্লাই চেন বড়সড় বিপর্যয়ের মুখে। বিশ্ববাজারে এলপিজি-র স্বাভাবিক জোগান কবে ফিরবে তা নিয়ে মতামতের অন্ত নেই। অনেকেই হয়ত ভাবছেন  আগামী ৩-৪ মাসে এই অভাব হয়তো মিটে যাবে কিন্তু এক সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মতে, এলপিজির এই অভাব মিটতে অন্তত তিন থেকে চার বছর সময় লাগতে পারে। পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীর (Strait of Hormuz) অচলাবস্থা ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশগুলোর জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আমেরিকা-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত বেড়ে চলায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রুটটি দিয়েই ভারতের মোট এলপিজি আমদানির প্রায় ৯০ শতাংশ যাতায়াত করত। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই আমদানির হার ৫৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ড্রোন ও মিসাইল হামলায় কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর (UAE) মতো প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলোর গ্যাস প্রসেসিং ইউনিট ও টার্মিনালগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ওই আধিকারিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, বিদেশি সরবরাহকারী সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই পরিকাঠামো মেরামত ও জোগান স্বাভাবিক করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ নাকি খনিগুলোর স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, ভারতের মোট এলপিজি চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ মেটানো হয় আমদানির মাধ্যমে। কাতার ও আমিরশাহীর মতো দেশগুলোর ওপর ভারতের এই অতি-নির্ভরশীলতাই এখন বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র ইরানের ‘সাউথ পার্স’ এবং কাতারের ‘নর্থ ফিল্ড’ থেকে মূলত প্রোপেন ও বিউটেন বের করে এলপিজি তৈরি করা হয়। আরবের ‘হাবশান’ বা কাতারের ‘রাস লাফান’ শিল্প নগরীর মতো প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলো বর্তমানে যুদ্ধের নিশানায় থাকায় বিশ্ব বাজারে এলপিজি-র লভ্যতা তলানিতে ঠেকেছে।

সরবরাহে এই বিপুল ঘাটতির প্রভাব ইতোমধেই পড়তে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের পকেটে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের দাম প্রায় ৬০ টাকা বেড়েছে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১১৫ টাকা। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে জোগান স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারেও গ্যাসের দাম কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সব মিলিয়ে, আগামী কয়েক বছর ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে চলেছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
India LPG CrisisLPG supplyEnergy CrisisMiddle East ConflictGas prices
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

