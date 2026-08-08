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চিনের চাল ভেস্তে দিল ভারত! অরুণাচলের সীমান্ত মানচিত্রে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' দিল্লির

 চিনের বারবার অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার নাম বদলানোর চেষ্টার কড়া জবাব দিল ভারত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ‘সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ অরুণাচল প্রদেশের ২৭টি কৌশলগত ও ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মূল সরকারি মানচিত্রে সুনির্দিষ্ট নাম-সহ চিহ্নিত করেছে। অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের স্পষ্ট বার্তা— বেইজিং মনগড়া নাম বসিয়ে কাল্পনিক দাবি তুলে ভূখণ্ডের মূল বাস্তবতা এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব বদলাতে পারবে না।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:59 PM IST
চিনের চাল ভেস্তে দিল ভারত! অরুণাচলের সীমান্ত মানচিত্রে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' দিল্লির
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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