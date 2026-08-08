চিনের চাল ভেস্তে দিল ভারত! অরুণাচলের সীমান্ত মানচিত্রে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' দিল্লির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিনের বারবার অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার নাম বদলানোর চেষ্টার কড়া জবাব দিল ভারত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ‘সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ অরুণাচল প্রদেশের ২৭টি কৌশলগত ও ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মূল সরকারি মানচিত্রে সুনির্দিষ্ট নাম-সহ চিহ্নিত করেছে। অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের স্পষ্ট বার্তা— বেইজিং মনগড়া নাম বসিয়ে কাল্পনিক দাবি তুলে ভূখণ্ডের মূল বাস্তবতা এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব বদলাতে পারবে না।
ঐতিহাসিক ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ
চিহ্নিত ২৭টি স্থানের মধ্যে বেশ কিছু এলাকা ঐতিহাসিক যুদ্ধ এবং সামরিক সুরক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লংজু ও মাজা: প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন লংজু হল সেই এলাকা, যেখানে ১৯৫৯ সালে ভারত-চীন সীমান্ত উত্তেজনার প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল। কৌশলগত উচ্চ গিরিপথ: জো লা, রিজা লা এবং পুকুর লা-র মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ি সীমান্ত পথ। থ্যাং লা: ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের সূচনা পর্বের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অন্যতম স্থান। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের বীর শহীদ জসবন্ত সিং রাওয়াতের স্মারক বিজড়িত ‘জসবন্ত গড়’ এবং শহীদ ত্রিলোক সিং থাপার স্মৃতিচিহ্ন ‘শের-এ-থাপা মেমোরিয়াল’। জয়রামপুর— যা পূর্ব অরুণাচল এবং মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তাবাহিনীর চলাচলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রসদ সরবরাহ কেন্দ্র।
মানচিত্রে নতুন করে চিহ্নিত ২৭টি স্থান
১. লংজু
২. মাজা
৩. বিসা
৪. জো লা
৫. রিজা লা
৬. পুকুর লা
৭. থ্যাগ লা
৮. সাম্ভো সরোবর
৯. বড় কুনদুন
১০. ছোট কুনদুন
১১. ধান বাড়ি
১২. প্রীতনগর
১৩. বুদ্ধমন্দির
১৪. জয়রামপুর
১৫. তেরিতনগর
১৬. রামনগর
১৭. জসবন্ত গড়
১৮. সাগর
১৯. পদ্মা
২০. জ্যোতি নগর
২১. বৈশাখী
২২. শের-এ-থাপা স্মারক
২৩. ছোট রোপুক
২৪. বড় রোপুক
২৫. শিবাজী নগর
২৬. সুনপুরা
২৭. কামলাং নগর
চিনের ষড়যন্ত্র ও ভারতের দৃঢ় অবস্থান
চিন প্রায়শই অরুণাচল প্রদেশকে ‘জাংনান’ বা দক্ষিণ তিব্বতের অংশ বলে দাবি করে। বেইজিং ২০১৭ সালে ৬টি, ২০২১ সালে ১৫টি এবং ২০২৩ সালে ১১টি এলাকার নিজেদের মতো মনগড়া নাম প্রকাশ করেছিল। নতুন দিল্লি বারবার চিনের এই নাম বদলের চক্রান্তকে "বৃথা ও হাস্যকর" বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট— অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবে।
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