/কারেন্সিতে বিগ চেঞ্জ! অচিরেই বাতিল হচ্ছে পুরনো নোট! আর মিলবে না ১০ ও ২০ টাকার নোট? তালিকায় আর কোন নোট?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী বছর থেকেই মিলতে পারে ১০ ও ২০ টাকার প্লাস্টিক নোট। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) ১০ টাকা এবং ২০ টাকার মূল্যমানের পলিমার বা প্লাস্টিকের নোট চালুর প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে খবর। প্রথম পর্যায়ের এই পাইলট প্রকল্পের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশ্ব জুড়ে কাঁচামাল বা পলিমার শিট সরবরাহকারীদের থেকে দরপত্রও আহ্বান করেছে। এই ফিল্ড ট্রায়াল বা পরীক্ষা সফল হলে, ২০২৭ সাল থেকে দেশ জুড়ে এই পলিমার নোট চালু করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।
জালিয়াতি-রোধী সুরক্ষা
আরবিআই-এর কারেন্সি প্রিন্টিং সংস্থা 'ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড' (BRBNMPL) বিশ্বমানের পলিমার শিট সংগ্রহের জন্য দরপত্র চেয়েছে। মোট ৬৮,০০০ রিম পলিমার শিটের অর্ডার দেওয়া হয়েছে (১০ টাকা ও ২০ টাকার নোটের জন্য ৩৪,০০০ রিম করে)। এই পলিমার নোটগুলিতে থাকবে স্বচ্ছ উইন্ডো পোর্ট্রেট (Clear window with portrait), মেটালিক সংখ্যা, ম্যাগনেটিক থ্রেড, শ্যাডো ইমেজ এবং ইরিডেসেন্ট প্যাটার্নের ব্যবস্থা। এগুলি জালিয়াতি-রোধী সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।
পলিমার কারেন্সি নোট কী?
কাগজের তৈরি নোটের পরিবর্তে এটি 'বায়অ্যাক্সিয়ালি ওরিয়েন্টেড পলিপ্রোপিলিন' (BOPP) নামক এক ধরনের বিশেষ প্লাস্টিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। ফলে এই নোট সহজে ছিঁড়ে যায় না, নোংরা হয় না এবং দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও নষ্ট হয়ে যায় না। প্রচলিত কাগজের নোটের গড় বয়স যেখানে ১ থেকে ২ বছর, পলিমার নোট সেক্ষেত্রে টিকবে ৮ থেকে ১০ বছর। এই পলিমার নোট জলে ভেজে না, সহজে ময়লা হয় না, এতে সহজে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসও জমতে পারে না। এবং এই নোট পরিবেশবান্ধব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য। পুরনো পলিমার নোটগুলিকে রিসাইকেল (Recycle) বা পুনর্ব্যবহার করে অন্য প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য তৈরি করা সম্ভব।
ভারতে এই উদ্যোগ কেন?
ভারতের মতো দেশে ১০ ও ২০ টাকার ছোট ডিনোমিনেশনের নোটগুলি বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ফলে নোটগুলি ব্যাপক ভাবে হাতবদল হয়। এর দরুন খুব দ্রুত তা ছিঁড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এর জের আরবিআই-কে প্রতি বছর কোটি কোটি নষ্ট হওয়া কাগজের নোট বাজার থেকে তুলে নিয়ে নতুন নোট ছাপাতে হয়। আর সেজন্য বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। পলিমার নোট চালু হলে সরকারের এই দীর্ঘমেয়াদি খরচ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমবে।
বিশ্ব জুড়ে পলিমার
১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সম্পূর্ণ পলিমার নোট চালু করেছিল। বর্তমানে ব্রিটেন (UK), কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ভিয়েতনাম, রোমানিয়া ও মালদ্বীপ-সহ বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশে পলিমার নোটের ব্যবহার চালু আছে।
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