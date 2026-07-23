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কারেন্সিতে বিগ চেঞ্জ! অচিরেই বাতিল হচ্ছে পুরনো নোট! আর মিলবে না ১০ ও ২০ টাকার নোট? তালিকায় আর কোন নোট?

RBI Planning to Replace Paper Currency with Plastic: কাগজের তৈরি নোটের পরিবর্তে এটি 'বায়অ্যাক্সিয়ালি ওরিয়েন্টেড পলিপ্রোপিলিন' নামক এক ধরনের বিশেষ প্লাস্টিক উপাদান দিয়ে তৈরি। ফলে এই নোট সহজে ছিঁড়ে যায় না, নোংরা হয় না এবং দুমড়ে-মুচড়ে যায় না। চলতি কাগজের নোটের গড় বয়স যেখানে ১ থেকে ২ বছর, পলিমার নোট সেক্ষেত্রে টিকবে ৮ থেকে ১০ বছর।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 23, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:31 PM IST
কারেন্সিতে বিগ চেঞ্জ! অচিরেই বাতিল হচ্ছে পুরনো নোট! আর মিলবে না ১০ ও ২০ টাকার নোট? তালিকায় আর কোন নোট?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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