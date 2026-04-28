India 5th Largest Military Spender: সামরিক ব্যয়ে এখন বিশ্বে পঞ্চম ভারত, শক্তি আরাধনায় আকাশছোঁয়া খরচ দিল্লির, কোথায় দাঁড়িয়ে শত্রুদেশ চিন-পাক?

India 5th Largest Military Spender: সামরিক ব্যয়ে এখন বিশ্বে পাঁচে চলে এসেছে ভারত, শক্তি আরাধনায় আকাশছোঁয়া খরচ করছে দিল্লি। কোথায় দাঁড়িয়ে শত্রুদেশ চিন-পাকিস্তান?

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 28, 2026, 07:23 PM IST
ভারত এখন পাঁচে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেলে আসা ২০২৫ সালকে যুদ্ধের বছর বললে ভুল হবে না। তীব্র সশস্ত্র সংঘাতে মেতেছিল ইরান-ইসরায়েল, রাশিয়া-ইউক্রেন ও ভারত-পাকিস্তান। বিশ্ব দেখেছে সুদান গৃহযুদ্ধ, মায়ানমার গৃহযুদ্ধ, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘর্ষ। এছাড়াও সিরিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং সাহেল অঞ্চলের দেশগুলিতে (মালি, বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার) বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। 

২৮ এপ্রিল, সোমবার দ্য স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউট (SIPRI) এক তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ৪০ দেশের সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত খরচ ২.৮৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। শক্তিপুজোয় খরচ ২৮৮৭ বিলিয়ন ডলারে (প্রায় ২৪০ লাখ কোটি টাকা) পৌঁছেছে! যা ২০২৪ সালের তুলনায় প্রকৃত অর্থেই ২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি। যুদ্ধবাজ ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকার সামরিক ব্যয় ৭.৫ শতাংশ কমেছে। কিন্তু ইউরোপে তা ১৪ শতাংশ এবং এশিয়া ও ওশেনিয়ায় ৮.১ শতাংশ বেড়েছে। সামরিক ব্যয়ে এখন বিশ্বে পঞ্চম ভারত! তাহলে কোথায় দাঁড়িয়ে চিন-পাকিস্তান?

আরও পড়ুন:  দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা? লিস্টে আছেন Singham Ajay Sharma? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই

আমেরিকার সামরিক ব্যয়ে হ্রাস: এসআইপিআরআই-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, ইউক্রেনের জন্য নতুন কোনও আর্থিক সামরিক সহায়তার অনুমোদন না থাকায়, ২০২৫ সালে আমেরিকার সামরিক ব্যয় কমে ৯৫৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত তিন বছরে, ইউক্রেনকে প্রদত্ত আমেরিকার মোট সামরিক সহায়তার পরিমাণ ছিল ১২৭ বিলিয়ন ডলার। “২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়ের এই হ্রাস সম্ভবত স্বল্পস্থায়ী হবে। ২০২৬ সালের জন্য মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে—যা ২০২৫ সালের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি—এবং ২০২৭ সালে তা আরও বেড়ে ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে।'

সামরিক ব্যয়ে এখন বিশ্বে পঞ্চম ভারত:  শক্তি আরাধনায় ভারত সামরিক ব্যয় ৮.৯ শতাংশ বাড়িয়েছে। যার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯২.১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭. ৬৬ লক্ষ কোটি টাকা)। এসআইপিআরআই-এর রিপোর্ট, 'ট্রেন্ডস ইন ওয়ার্ল্ড মিলিটারি এক্সপেনডিচার' অনুযায়ী গতবছর মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাতে যুদ্ধবিমান, ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল। সেই বছর ভারতের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল। সামরিক ব্যয়ে দুয়ে রয়েছে চিন। ৭.৪ শতাংশ খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৬ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩১.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা) পাকিস্তানও সামরিক খাতে খরচ বাড়িয়েছে ১১ শতাংশ। তাদের ব্যয় ১১.৯ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১.১২ লক্ষ কোটি টাকা। এসআইপিআরআই যে ৪০ দেশের তালিকা দিয়েছে, সেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ৩১ নম্বরে। পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের সামরিক খরচ ৬.৮–৭ গুণ বেশি। এসআইপিআরআই জানিয়েছে, ভারতের অস্ত্র আমদানি ও ব্যয়ের ধরন মূলত চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনার দ্বারাই চালিত।

 

 

Subhapam Saha

Subhapam Saha

পরবর্তী
খবর

Raja Raghuvanshi Murder Case: মেঘালয় হানিমুন মার্ডার: রাজকে পেতে রাজাকে খুন, শেষমেশ জামিন পেয়ে গেলেন 'স্বামীহন্তা' সোনম?
.

পরবর্তী খবর

Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের...