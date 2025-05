India Pakistan War: গাড়িতেই আছড়ে পড়ে পাক শেল, উরিতে মৃত্যু মহিলার! সাম্বা সীমান্তে নিকেশ ৭...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-পাক যুদ্ধে (India Pakistan War) উরিতে প্রাণ হারিয়েছেন এক মহিলা। মোট আহত ৮। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জম্মু-কাশ্মীরের পাকিস্তান হামলা শুরু হতেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছিলেন ওই মহিলা। তখন গাড়িতেই আছড়ে পড়ে পাকিস্তানের ছোড়া শেল। গুরুতর জখম হন তিনি। তাঁকে বারমুল্লায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এখনও উরির কাছে রামপুরে চলছে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণ।

VIDEO | Jammu and Kashmir: People injured in cross-border shelling by Pakistan in #Uri have been admitted to Baramulla Government College.

"My sister-in-law, who lives in Uri, decided to leave her place when shelling started yesterday. Their vehicle was hit by a shell. They were… pic.twitter.com/1PqBVcugVk

— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2025