English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GST: মাথায় হাত! চাপতে পারে ৪০ শতাংশ GST! পুজোর মুখেই আর্থিক সংকটে পড়তে হতে পারে মধ্যবিত্তদের? কোন কোন জিনিসের দাম লাগামছাড়া?

GST: জানা গিয়েছে, বর্তমানে জিএসটির ৫টি স্তর চালু রয়েছে। তা কমিয়ে ২টিতে নামিয়ে আনা হতে পারে। ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। এটা যেমন সুখবর হতে পারে, তেমনই দুঃখের খবর হতে পারে ৪০ শতাংশ জিসটি আরোপের বিষয়টি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 19, 2025, 07:28 PM IST
GST: মাথায় হাত! চাপতে পারে ৪০ শতাংশ GST! পুজোর মুখেই আর্থিক সংকটে পড়তে হতে পারে মধ্যবিত্তদের? কোন কোন জিনিসের দাম লাগামছাড়া?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের জিএসটি (GST) উঠে এসেছে আলোচনায়। মধ্যবিত্তদের মাথায় কি ভেঙে পড়ছে জিএসটির বোঝা? জিএসটি সংস্কারের জন্য গত ৬ মাস ধরে কাজ করছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। আশা করা হচ্ছে, দীপাবলি নাগাদ চালু হতে পারে নতুন করকাঠামো। কিন্তু তাতে কী হবে? সস্তা হবে বহু পণ্যের দাম? নাকি মহার্ঘ হবে জিনিসপত্র? না, এই জিএসটি-সংবাদ খারাপ খবর নয়, দেখতে গেলে সুখবরই। তবে দুর্গোপুজো (Durga Puja) নয়, কালীপুজোর (Kali Puja) সময়ে এই জিসটি-খবর রটতে চলেছে। কী সেই খবর?

আরও পড়ুন: Ganesh Chaturthi 2025: বিরল! ১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহাযোগ! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেন যে-যে রাশির জাতক...

দীপাবলির আগেই

সম্প্রতি জিএসটিতে আমূল সংস্কারের বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর এই ঘোষণা দীপাবলির আগেই দেশের সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এটা দেশবাসীর জন্য দীপাবলীর উপহার-- এমনও বলেছেন। মনে করা হচ্ছে, আগের সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ জিএসটি কমিয়ে সর্বোচ্চ ১৮ শতাংশ জিএসটি চালু করা হতে পারে। বর্তমানে জিএসটির ৫টি স্তর চালু রয়েছে। তা কমিয়ে ২টিতে নামিয়ে আনা হতে পারে-- ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। 

৪০ শতাংশ 

তবে সিগারেট, পানমশলার মতো ক্ষতিকারণ পণ্যে বসতে পারে ৪০ শতাংশ জিএসটি'ও। এই তালিকায় থাকতে পারে বিলাসবহুল গাড়িকও। এই বিভাগে কোন কোন পণ্য থাকবে, তা অবশ্য ঠিক করবে রাজস্ব দফতর।

আরও পড়ুন: Alien Approaching Earth: ভয়ংকর গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এলিয়েনদের স্পেসক্র্যাফ্ট! আতঙ্কে কাঁপছে সারা পৃথিবী...তবে কি অন্তিম সময়...

অনলাইন গেমিংয়ে

এমনকি সেই ৪০ শতাংশ জিএসটি বসতে পারে অনলাইন গেমিংয়েও। অনলাইন গেমিং থেকে যে পরিমাণ উপার্জন হয়, তাতেও বসতে পারে এই পরিমাণ জিএসটি। সরকারের এই ৪০ শতাংশ জিএসটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে সরব হতে পারে অনলাইন গেমিং সংস্থাগুলো। বর্তমানে অনলাইন গেমিয়ের উপর ২৮ শতাংশ জিএসটি নেয় সরকার। তা নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিল একাধিক সংস্থা। আর এবার ৪০ শতাংশ জিএসটি চালু হলে সেই সব সংস্থার চিন্তা যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
India proposes next gen GSTnext gen GST reformstwo rate structurenew 40 percent slab for sin goodsnext-generation Goods and Services Taxnext-generation GSTsimplified two-rate structure of 5% and 18%introduction of a new 40% slab for sin goods
পরবর্তী
খবর

Stray dog attack: পথকুকুরের ভয়ংকর আক্রমণ! মুখ-শরীরের নানা জায়গায় কা*মড়, ৪ বছরের শিশু শেষমেশ...
.

পরবর্তী খবর

Amartya Sen banned in Visva Bharati: নিজভূমে পরবাসে! প্রিয় বিশ্বভারতীতেই এবার ব্রাত্য...