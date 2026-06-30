/পেট্রল-ডিজেল নিয়ে বিরাট স্বস্তির খবর! ১ জুলাই থেকে বদলে যাচ্ছে নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির আঁচে পুড়েছিল গোটা বিশ্ব। যার জেরে দেশ জুড়ে জ্বালানির ব্যাপক ঘাটতি দেখা যায়। পেট্রল-ডিজেল সাশ্রয়ে একাধিক কড়া নিয়ম চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তবে অবশেষে এল স্বস্তির খবর। সেই সমস্ত কড়াকড়ি শিথিল এবার শিথিল হতে চলেছে। ১ জুলাই থেকে খুচরো, বাণিজ্যিক এবং শিল্প গ্রাহকদের জন্য পেট্রল ও ডিজেল কেনার ওপর থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।
আগে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?
গত ২৯ জুন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের (MoPNG) একটি নির্দেশিকা জারি করে। সেখানে বলা হয়, পেট্রল পাম্প থেকে একটি গাড়ি দিনে সর্বোচ্চ ২০০ লিটারের বেশি ডিজেল কিনতে পারবে না।
বড় বাণিজ্যিক ও শিল্প ক্রেতারা (যেমন: বাস বা ট্রাক কোম্পানি, টেলিকম টাওয়ার সংস্থা, কলকারখানা) সাধারণ পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রল বা ডিজেল কিনতে পারবে না। তাদের শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট কনজিউমার পাম্প থেকেই জ্বালানি সংগ্রহ করতে হবে।
কেন এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল?
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দেশের পেট্রল পাম্পগুলোতে ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়নি। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রের জন্য কিন্তু বড় শিল্প গ্রাহকদের জন্য বাজারদরে ডিজেলের দাম রাখা হয়েছিল ১৩৪.৫০ টাকা। লিটার প্রতি প্রায় ৩৯ টাকার এই বিশাল পার্থক্যের কারণে একটি সমস্যা তৈরি হয়। বাস কোম্পানি, টেলিকম টাওয়ার সংস্থা, ট্রাক মালিক এবং বিভিন্ন কলকারখানা তাদের নিজস্ব ডিপো থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেয়। তারা সস্তায় তেল পাওয়ার জন্য সাধারণ পেট্রোল পাম্পে ভিড় করতে শুরু করে।
এর ফলে জুন মাসের শুরুতে খুচরো বাজারে ডিজেল বিক্রি করে লিটার প্রতি প্রায় ৩৬.৫ টাকা লোকসান হচ্ছিল তেল সংস্থাগুলোর। আর পেট্রলে লোকসান হচ্ছিল প্রায় ৯ টাকা। এর ফলে কিছু এলাকায় তেলের কৃত্রিম ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। বাজারে কালোবাজারি ও মজুতদারি ঠেকাতে এই নিয়ম আনা হয়েছিল। সাধারণ ক্রেতারা যাতে সহজে তেল পান, সরকার তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। প্রথমে ৯০ দিনের জন্য এই নিয়ম করা হলেও, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসায় ১ জুলাই থেকেই সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে।
১ জুলাই থেকে কী পরিবর্তন?
সাধারণ মানুষ বা গাড়িচালকরা খুচরো পেট্রল পাম্প থেকে এখন যত খুশি ডিজেল কিনতে পারবে। আগে দিনে সর্বোচ্চ ২০০ লিটার কেনার যে সীমা ছিল, তা সম্পূর্ণ উঠে যাচ্ছে।
বড় বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকেরা (যেমন: বাস-ট্রাক কোম্পানি, কলকারখানা, টেলিকম টাওয়ারের মালিকরা) এখন থেকে যেকোনো সাধারণ পেট্রল পাম্প থেকেই পেট্রল ও ডিজেল কিনতে পারবেন। তাদের আর শুধুমাত্র নিজেদের নিজস্ব পাম্পের ওপর নির্ভর করতে হবে না।
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