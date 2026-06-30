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পেট্রল-ডিজেল নিয়ে বিরাট স্বস্তির খবর! ১ জুলাই থেকে বদলে যাচ্ছে নিয়ম

India Lifts Fuel Restrictions: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে দেশে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছিল। পরিস্থিতি সামলাতে সরকার পেট্রল-ডিজেল কেনার ওপর কিছু কড়া নিয়ম এনেছিল। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসায় আগামী ১ জুলাই থেকে সব নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:11 PM IST
পেট্রল-ডিজেল নিয়ে বিরাট স্বস্তির খবর! ১ জুলাই থেকে বদলে যাচ্ছে নিয়ম
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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