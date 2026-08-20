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ইসলামাবাদকে কড়া জবাব! দিল্লিতে পাক হাই কমিশনে জেসিবি, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ অংশ ও নিরাপত্তা কাঠামো

 Pak High Commission: ইসলামাবাদে ভারতীয় হাই কমিশনের সিকিউরিটি ব্যারিকেড সরানোর তিন দিনের মাথায় কড়া জবাব দিল দিল্লি। বৃহস্পতিবার জেসিবি চালিয়ে দিল্লির পাক হাই কমিশনের বাইরের অবৈধ নির্মাণ ও সুরক্ষা বেষ্টনী ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:33 AM IST
ইসলামাবাদকে কড়া জবাব! দিল্লিতে পাক হাই কমিশনে জেসিবি, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ অংশ ও নিরাপত্তা কাঠামো
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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