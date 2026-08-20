/ইসলামাবাদকে কড়া জবাব! দিল্লিতে পাক হাই কমিশনে জেসিবি, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ অংশ ও নিরাপত্তা কাঠামো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসলামাবাদে ভারতীয় হাই কমিশনের নিরাপত্তা বেষ্টনী সরানোর ঠিক তিন দিনের মাথায় কড়া পদক্ষেপ নিল নয়াদিল্লি। ইসলামাবাদকে জবাব দিয়ে দিল্লিতে পাক হাই কমিশনের বাইরের অংশ গুঁড়িয়ে দিল ভারত। দিল্লিতে অবস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশনের অনুমোদিত সীমানার বাইরে তৈরি বেআইনি নির্মাণ এবং নিরাপত্তা ব্যারিকেড জেসিবি নামিয়ে গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় প্রশাসন। সরকারি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। দূতাবাসের ভিসা কাউন্টারের বাইরে লাইনে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি কাঠামো থেকে শুরু করে মূল রাস্তার ওপর তৈরি অস্থায়ী সমস্ত সুরক্ষাবৃত্ত পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হয়েছে।
ঘটনাস্থলের চিত্র
সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা ভিজ্যুয়াল অনুযায়ী, উচ্ছেদ অভিযানের পর হাই কমিশনের বাইরের রাস্তায় ধ্বংসাবশেষের স্তূপ জমে যায়। ভাঙা টিনের চাল, দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ধাতব রড, লোহার গেট এবং কংক্রিটের টুকরো চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। একইসঙ্গে ভিসা লাইনের ফেন্সিং এবং প্লাস্টারের বড় অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে পাকিস্তানের জাতীয় প্রতীক খোদাই করা সাদা রঙের মূল ফটক ও প্রধান ভবনটি অক্ষত রয়েছে।
#WATCH | Delhi | Indian authorities dismantle the external security perimeter outside the Pakistan High Commission, removing traffic bollards and barricades that previously ring-fenced the diplomatic compound. pic.twitter.com/QYvbj7s7fE— ANI (@ANI) August 20, 2026
পাল্টা পদক্ষেপ নাকি কৌশলী বার্তা?
সম্প্রতি পাকিস্তান প্রশাসন ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাখা সমস্ত ব্যারিকেড আচমকা সরিয়ে দেয়। দিল্লির এই উচ্ছেদ অভিযানকে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানের সেই সিদ্ধান্তের সরাসরি জবাব বা 'ইটের বদলে পাটকেল' হিসেবেই দেখছেন। এতদিন সুরক্ষার স্বার্থে পাক দূতাবাসের চারপাশে ট্রাফিক পোল ও বিশেষ ফেন্সিং রাখা হয়েছিল, যা এখন পুরোপুরি উধাও।
কাশ্মীর নিয়ে পাক-মার্কিন তর্জমার প্রভাব?
ঘটনাচক্রে, বুধবারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর কাশ্মীর সফরকালে জম্মু ও কাশ্মীরকে "ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ" বলে মন্তব্য করেন এবং সেখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রশংসা করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে মার্কিন প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানায়। পাকিস্তান সরকারের এই আচরণ এবং দিল্লির উচ্ছেদ অভিযানের সময়সীমা কাছাকাছি হলেও, দু’টি ঘটনার মধ্যে সরাসরি কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না—সে বিষয়ে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।
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