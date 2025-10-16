English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 16, 2025, 01:23 PM IST
India on Russian Oil: রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিচ্ছে ভারত! ট্রাম্পের দাবির পাল্টা দিল কেন্দ্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুর বন্ধের দাবি পর ফের এক বোমা ফেলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ভারত রাশিয়া থেকে আর তেল কিনবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গিয়েছে। এবার চিনের পালা। এনিয়ে এবার মুখ খুলল ভারত।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন, ভারত বিদেশ থেকে তেল ও গ্যাস আমদানি করে। তার পরিমাণ অনেকটাই। গোটা বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে যে অস্থির পরিস্থিতিতে ভারত বরাবরই দেশের মানুষের স্বার্থ দেখে এসেছে। আমাদের যে তেল আমদানি নীতি তার ওই দিকটা লক্ষ্য করেই পরিচালিত হয়।

উল্লেখ্য, বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁকে বলেছেন যে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে আর তেল কিনবে না। প্রসঙ্গত, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা নিয়েই আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বিবাদ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার অর্থ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করা।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন। রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের তেল কেনার ব্যাপারে কথা হয়েছে। ভারতের রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার বিষয়টা ভালোভাবে নেয়নি। 

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দাবি, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে। এটা অনেক বড় পদক্ষেপ। এখন আমাদের লক্ষ্য চিনও যেন ওই একই কাজ করে। তেল নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও ভারতের সঙ্গে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বন্ধু। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো।

ট্রাম্পের ওই দাবির পাল্টা হিসেবে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়েছে, ভারতের তেল আমদানি নীতির প্রধান ভিত্তিই হল তেলের দাম যাতে আয়ত্বের মধ্যে থাকে। পাশাপাশি জ্বালানীর সরবারহ যাতে বজায় থাকে। বাজার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

প্রসঙ্গত, ভিত্তিহীন কিছু বলে দেওয়ার বিষয়টি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে ডেনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয় নিয়েও ট্রাম্পের মন্তব্যকে সেরকমভাবে ভারতে দেখছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে ভারত যে বিবৃতি দিয়েছে তাকে একপ্রকার স্পষ্ট যে তেল কেনার ব্যাপারে তার অন্য কারও খবরদারি মানতে রাজি নয়। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই। বর্তমানে রাশিয়া থেকে সস্তায় প্রায় ৩৫ শতাংশ তেলে কেনে ভারত। সেই জায়গা থেকে সরে আসার সম্ভাবনা যে নেই তা আমেরিকাকে বুঝিয়ে দিতে চাইল বিদেশ মন্ত্রক।

প্রসঙ্গত, রাশিয়া থেকে সস্তায় প্রায় ৩৫ শতাংশ তেলে কেনে ভারত। সেই জায়গা থেকে সরে আসার সম্ভাবনা যে নেই তা আমেরিকাকে বুঝিয়ে দিতে চাইল বিদেশ মন্ত্রক।

 

