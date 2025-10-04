English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India China Direct Flight: দেশের মধ্যে প্রথম! কলকাতা থেকে চিন যাওয়া জাস্ট এক ফ্লাইটের ব্যাপার, এ মাসেই শুরু...

India China Direct Flight: ক্যান্টনের নতুন নাম হয়েছে গুয়ানঝু। হংকংয়ের উত্তর পশ্চিমে এটি একটি বন্দর শহর। চিনা পণ্যের হোলসেল বাজারের একটি বড় অংশ রয়েছে এই গুয়াংঝুতে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 4, 2025, 05:18 PM IST
India China Direct Flight: দেশের মধ্যে প্রথম! কলকাতা থেকে চিন যাওয়া জাস্ট এক ফ্লাইটের ব্যাপার, এ মাসেই শুরু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ৫ বছর পর চালু হচ্ছে ভারত-চিন সরাসরি বিমান পরিষেবা। আরও বড় বিষয় হল ভারতের অন্য কোনও মহানগর নয়, চিনের গুয়ানঝু থেকে সরাসরি কলকাতায় বিমান চালাবে ইন্ডিগো। ওই উড়ান চলবে রোজ। ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে চিন-ভারত উড়ান। 

Add Zee News as a Preferred Source

সম্প্রতি এসসিও-র বৈঠকে চিন গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি চিনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে দুদেশের মধ্য়ে বাণিজ্য-সহ একাধিক বিষয় কথাবার্তা হয়। পাশাপাশি দুদেশের মধ্যে বিমান চালানো নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়েও একাধিকবার কথাবার্তা হয়।

ক্যান্টনের নতুন নাম হয়েছে গুয়ানঝু। হংকংয়ের উত্তর পশ্চিমে এটি একটি বন্দর শহর। চিনা পণ্যের হোলসেল বাজারের একটি বড় অংশ রয়েছে এই গুয়াংঝুতে। পাশাপাশি এটি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শহর। 

পশ্চিমবঙ্গের জন্য বড় খবর হল গুয়ানঝুর সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে কলকাতার। বাংলার অর্থনীতির জন্য এটি অত্যন্ত বড় ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে এর ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা নতুন গতি পাবে। পাশাপাশি পর্যটনেরও উন্নতি হবে। শুধু তাই নয় গোটা উত্তরপূর্ব ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে বড়সড় বদল আসতে পারে। উত্তরপূর্ব ভারতের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ভারি শিল্পে বড়সড় উন্নতি আসবে।

আরও পড়ুন-অবশেষে শান্তি! ইজরায়েলি পণবন্দিদের ছেড়ে দিতে রাজি হামাস

আরও পড়ুন-বেসুরো কৃষ্ণ কল্যাণী, পুজো কার্নিভাল বয়কটের ঘোষণা তৃণমূল বিধায়কের

কলকাতা বিমানবন্দরও আশা করছে গুয়াংঝুর সঙ্গে কলকাতার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হলে কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রীসংখ্যা বাড়বে। 

আগামী ২৬ অক্টোবর গোয়াংঝু-কলকাতা বিমান চালু করবে ইন্ডিগো। ওই রুটে ইন্ডিগো চালাবে এ ৩২০ এয়ারবাস। এটি কলকাতা থেকে ছাড়বে রাত ১০টায়। গোয়াংঝুতে বিমান পৌঁছবে ভোর ৪টে ০ ৫ মিনিটে। ফিরতি বিমান গোয়ানঝু থেকে উড়বে সকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে। কলকাতায় এটি পৌঁছবে সকাল ৭.৫০ মিনিটে। পাশাপাশি দিল্লি থেকে গোয়ানঝু পর্যন্ত বিমান চালানোর কথা ভাবছে ইন্ডিগো। এয়ার ইন্ডিয়াও চিনের সঙ্গে বিমান পরিষেবা চালু করার কথা ভাবছে। পাশাপাশি এয়ার চায়না দিল্লি ও মুম্বইয়ের সঙ্গে বিমান পরিষেবা চালু করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
India China FlightIndiGo Flight to ChinaKolkata Guangzhou Flight
পরবর্তী
খবর

Delhi High Court reprimands wife: ভুয়ো 498 A কেস দিয়ে গোটা শ্বশুরবাড়িকে ফাঁসানোয় মহিলাকে তীব্র তিরস্কার হাইকোর্টের! মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে...
.

পরবর্তী খবর

Zubeen Garg Death: 'জোর করে জলে নামিয়েছে ওকে...', বিস্ফোরক জুবিন-পত্নী! গায়কের মৃত...