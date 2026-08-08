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রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘শাস্তি’! ভারতের ওপর ১০০% শুল্ক বসানোর বিলে মার্কিন সেনেটের অনুমোদন

Donald Trump tariffs: রাশিয়া থেকে তেল আমদানিকারী ভারত ও চিন-সহ শীর্ষ ৫টি দেশের ওপর ১০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বসানোর বিলে অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন সেনেট। 'লিন্ডসে ও. গ্র্যাহাম অ্যাক্ট ২০২৬' নামের এই বিলটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চরম শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রদান করে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার আর্থিক রসদ কাটতেই আমেরিকা এই নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:17 PM IST
রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘শাস্তি’! ভারতের ওপর ১০০% শুল্ক বসানোর বিলে মার্কিন সেনেটের অনুমোদন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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