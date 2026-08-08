/রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘শাস্তি’! ভারতের ওপর ১০০% শুল্ক বসানোর বিলে মার্কিন সেনেটের অনুমোদন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের রেশ ধরে মার্কিন সেনেটে পাস হল একটি বিতর্কিত নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিল। এতে রাশিয়া এবং রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনা শীর্ষ দেশগুলোকে সরাসরি নিশানা করা হয়েছে। এর ফলে ভারতের ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক চাপানোর ক্ষমতা পেতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
১০০% শুল্কের হুমকি
‘লিন্ডসে ও. গ্র্যাহাম স্যাঙ্কশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট ২০২৬’ নামের এই বিলটি মার্কিন সেনেটে ৮৬-১১ ভোটে পাস হয়েছে। এই আইনের ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস আমদানিকারী শীর্ষ ৫টি দেশের পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের আইনি ক্ষমতা পাবেন। বর্তমানে রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল ও গ্যাস কিনে থাকে ভারত, চিন, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি এবং স্লোভাকিয়া। বিলটি সেনেটে পাস হলেও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আগামী ৩১ আগস্ট মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে পেশ করা হবে।
অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, রাশিয়ার শীর্ষ ধনকুবের এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। ১৯৯৬ সালের ইরান নিষেধাজ্ঞা আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে ২০৩১ সাল পর্যন্ত করা হচ্ছে, যা ইরানের শক্তি খাতে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে শাস্তির আওতায় আনবে।
বিলের নেপথ্য কাহিনি
রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্র্যাহাম এবং ডেমোক্র্যাট সেনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল যৌথভাবে এই বিলটি তৈরি করেছিলেন। সম্প্রতি কিয়েভ সফরের পর ১১ জুলাই সেনেটর গ্র্যাহামের আকস্মিক মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে এবং ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে দুই দলের নেতারা দ্রুত বিলটি সেনেটে পাস করান। গ্র্যাহামের আসনে নিযুক্ত তাঁর বোন ডারলিন গ্র্যাহাম জানান, "এই আইনটি রাশিয়াকে আর্থিক মদত দেওয়া দেশগুলোর সামনে একটি স্পষ্ট বিকল্প রাখবে— তারা হয় আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করবে, নয়তো রাশিয়ার সস্তা জ্বালানি কিনবে।"
মার্কিন রাজনীতিতে বিতর্ক ও উদ্বেগ
আমেরিকার কিছু ডেমোক্র্যাট নেতা (যেমন গ্রégরি মিঙ্কস এবং ডন বেয়ার) এই বিলের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই বিলের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, যা তিনি নিজের বাণিজ্য যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। রাশিয়াকে শাস্তি দেওয়ার বদলে এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য যুদ্ধ তীব্র হবে এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ মার্কিনদের পকেট থেকেই টাকা খসবে।
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