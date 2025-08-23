English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Postal Service: আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। আপাতত আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানো যাবে না। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 23, 2025, 05:41 PM IST
India Suspends Postal Services To US: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পালটা দিল ভারত! অনির্দিষ্টকালের জন্য পোস্টাল সার্ভিস বন্ধ করল সরকার...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির বদলা নিচ্ছে ভারত! খানিকটা হলেও তাই। ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কের প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে মার্কিন মুলুকে ডাক পরিষেবা (Indian postal service) স্থগিত করেছে ভারত। ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB) জানিয়েছে, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে আমেরিকার বাণিজ্য নীতিতে পরিবর্তন আসায় ডাক বিভাগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

PIB প্রেস নোটে বলা হয়েছে, “ডাক বিভাগ সকল অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং পরিষেবা যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।” এর ফলে সাময়িকভাবে ভারত থেকে কোনও চিঠি বা পার্সেল আমেরিকায় পাঠানো যাবে না। অগাস্টের শেষ থেকেই কার্যকর হচ্ছে এই নিয়ম। 

এত দিন ৮০০ মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত কোনও সামগ্রী আমেরিকার বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও শুল্ক গুনতে হত না। তবে এ বার সেই নিয়ম পাল্টে যাচ্ছে। শুল্কমুক্ত পরিষেবা স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তার পরেই ভারতীয় ডাক বিভাগ পরিষেবা সাময়িক স্থগিতের কথা জানাল।

ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এক প্রেস নোটে জানিয়েছে, ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে জারি করা Executive Order No. 14324 অনুসারে, ৮০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের পণ্যের জন্য প্রযোজ্য ডিউটি-ফ্রি ‘ডি মিনিমিস’ ছাড় ২৯ আগস্ট, ২০২৫ থেকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

এই আদেশ কার্যকর হলে, আমেরিকায় প্রেরিত  যে কোনও ডাকপণ্য—মূল্য যাই হোক না কেন—International Emergency Economic Power Act (IEEPA)-এর আওতায় শুল্কযোগ্য হবে। তবে, ১০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের উপহারসামগ্রী এই শুল্ক থেকে বহালভাবে অব্যাহতি পাবে।

PIB প্রেস নোটে আরও জানানো হয়, এই নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক ডাক পরিবহনকারী সংস্থাসমূহ এবং US Customs and Border Protection (CBP) কর্তৃক অনুমোদিত "যোগ্য পক্ষদের" শুল্ক আদায় ও জমার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

যদিও CBP ১৫ আগস্ট, ২০২৫-এ এই বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে, তথাপি এখনো পর্যন্ত "যোগ্য পক্ষ" নির্ধারণ, এবং শুল্ক আদায় ও জমার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়নি। এই অনিশ্চয়তা ও প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে, আমেরিকাগামী বিমান পরিবহন সংস্থাগুলো ২৫ আগস্ট, ২০২৫-এর পর থেকে ডাকপণ্য গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিগত ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত প্রস্তুতি না থাকায় তারা ডাক চালান বহন করতে পারছে না।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
India US TiesPostal servicesTariffsDonald Trump
