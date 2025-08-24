India's Air Defence System: আকাশ প্রতিরক্ষায় মাইলফলক, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভয়ংকর এই অস্ত্রের পরীক্ষা সেরে ফেলল ভারত

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aug 24, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগ্নি ৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার পর এবার আরও এক মারাত্মক অস্ত্রের সফল পরীক্ষা করে ফেলল ভারত। শনিবার ওড়িশা উপকুলে ভারত পরীক্ষা করল ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ইন্ট্রিগেটের এয়ার ডিফেন্স উইপন সিস্টেম(IADWS)। মাল্টি লেয়ারড এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষায় মাইলফলক হয়ে দাঁড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পরীক্ষার সময় মোট তিনটি টার্গেটকে আঘাত হানে ভারতের এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। পরীক্ষার জন্য ওড়ানো হয় দুটি হাই স্পিট UAV ও একটি মাল্টি কপ্টার ড্রোন। ওই দুটি ইউএভিকে ধ্বংস করে QRSAM ও VSHORADS। অন্যদিকে,   মাল্টি কপ্টার ড্রোনকে ধ্বংস করে একটি হাই এনার্জি লেসার উইপন। গোটা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে রয়েছে একটি একটি মিসাইল সিস্টেম, একটি ড্রোন ডিটেকশন সিস্টেম, টার্গেটে আঘাত করার টেকনোলজি, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম, রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম।

IADWS কী

এটি হল মাল্টি লোয়ারড ডিফেন্স আর্মার। এর মধ্যে রয়েছে ক্যুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল QRSAM, অ্যাডভান্সড ভেরি শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম(VSHORADs)মিসাইল এবং একটি হাই পাওয়ারড লেসার বেসড ডাইরেকটেড এনার্জি উইপন(DEW)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ভারতের এই সাফল্যে ডিআরডিওর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। 

