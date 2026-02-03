India US Trade Deal: ট্রাম্পের দখল করা ভেনেজুয়েলা থেকেই এবার তেল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন মোদী! যুক্তি, দাম কম...

India US Trade Deal: ট্রাম্পের দখল করা ভেনেজুয়েলা থেকেই এবার তেল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন মোদী! যুক্তি, দাম কম...
India US Trade Deal: গ্লোবাল ট্রেড ডেটা সরবরাহকারী সংস্থা 'কেপলার'-এর তথ্য, ভারত রাশিয়া থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৫ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপরে অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা। এতে প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের। এবার সেই চাপ কমতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার নতুন বাণিজ্য চুক্তি হতে চলেছে। এর ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর থেকে উঠে গেল ১৮ শতাংশ শুল্ক। এই হার এশিয়ার অন্য়ান্য দেশের উপরে চাপানো করের থেকে অনেক কম। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমেরিকার দাবি, ওই চুক্তির ফলে ভারত আর রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনবে না। বরং সেই তেল কিনবে আমেরিকা বা ভেনেজুয়েলার কাছ থেকে। তবে ভারতের তরফে এনিয়ে কোনও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। এমনই বলছে সূত্র।
গ্লোবাল ট্রেড ডেটা সরবরাহকারী সংস্থা 'কেপলার'-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় পণ্যের ওপর ট্রাম্প ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করার পরেও ভারত রাশিয়া থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৫ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করছে। এটি বর্তমানে ভারতের মোট তেল আমদানির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি।
অন্যদিকে, সরকারি সূত্রের খবর, ভারত বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা চালিয়ে যাবে, যদি সেই দেশের ওপর কোনো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা না থাকে এবং তেলের দাম সুবিধাজনক হয়। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, "ভেনেজুয়েলার ওপর যখন নিষেধাজ্ঞা ছিল, তখন আমরা তাদের থেকে তেল কিনিনি। এখন নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে,তাই আমরা কিনব।" ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, জ্বালানি কেনার ক্ষেত্রে তারা সবসময় নিজেদের দেশের মানুষের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে।
ট্রাম্প দাবি করেছেন, নতুন বাণিজ্য চুক্তির শর্ত হিসেবে ভারত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে রাজি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শুল্ক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক বাধা কমিয়ে 'শূন্য' করে আনা এবং আমেরিকা থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য কেনা। ওই বিশাল অঙ্কের হিসাবের মধ্যে বিমানের অর্ডার এবং অন্যান্য বড় বিনিয়োগ যুক্ত রয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় ভারতের রপ্তানি ১৫.৮৮ শতাংশ বেড়ে ৮৫.৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যেখানে আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৬.০৮ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকা থেকে ওষুধ, টেলিকম, প্রতিরক্ষা, পেট্রোলিয়াম এবং বিমান আমদানির এই প্রতিশ্রুতি আগামী কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে।
আমেরিকার সঙ্গে বিশাল ব্যবসা চুক্তি হলেও ভারতের কৃষক এবং দুগ্ধ শিল্পের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সরকার সেদিকে কড়া নজর রেখেছে। আমাদের দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়নি।
উল্লেখ্য, সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে ভারত এবং আমেরিকা একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের ওপর বর্তমানে থাকা ২৫ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশ করবে।
মাত্র তিন দিন আগে,প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ভারত ইরান থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার পরিবর্তে ভেনেজুয়েলা থেকে তেল আমদানি করবে। রবিবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “আমরা ইতিমধ্যে একটি চুক্তি করে ফেলেছি। ভারত এতে রাজি হয়েছে এবং তারা ইরান থেকে তেল কেনার বদলে এখন ভেনেজুয়েলার তেল কিনবে। অর্থাৎ, চুক্তির মূল বিষয়টি আমরা চূড়ান্ত করে ফেলেছি।”
