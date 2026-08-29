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ঝামেলা থেকে মুক্তি: আপনাকে এয়ারপোর্টে বোর্ডিং পাসে আর ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্পের লাইনে দাঁড়াতে হবে না, একচান্সেই সোজা ফ্লাইটে

Bureau of Immigration boarding pass stamping discontinued: এতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীদের পাসপোর্ট ও বোর্ডিং পাসে ইমিগ্রেশন কাউন্টার থেকে সিল বা স্ট্যাম্পিং বাধ্যতামূলক ছিল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, যাত্রীদের পাসপোর্ট পরীক্ষার পর যাবতীয় তথ্য সরাসরি ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় ইমিগ্রেশন ডেটাবেসে নথিভুক্ত হয়ে যাবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 29, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:44 PM IST
ঝামেলা থেকে মুক্তি: আপনাকে এয়ারপোর্টে বোর্ডিং পাসে আর ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্পের লাইনে দাঁড়াতে হবে না, একচান্সেই সোজা ফ্লাইটে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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এয়ারপোর্টে বোর্ডিং পাসে আর ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্পের লাইনে দাঁড়াতে হবে না, বড় খবর
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