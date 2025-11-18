English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LPG Import from US: ট্রাম্পের হুংকারের জের? এই প্রথম আমেরিকার থেকে LPG কিনছে ভারত! দাম কমছে...

LPG imports from US: দাম কমছে কি বাড়ছে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুরী আশ্বস্ত করেছেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের উপর এর প্রভাব পড়তে দেওয়া হবে না।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 18, 2025, 09:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অচলবস্থা কাটছে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কে। আমেরিকা থেকে এলপিজি আমদানিতে ভারতের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এবার সস্তায় গ্যাস সরবরাহের উদ্যোগ। এবার আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ ‘লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস’ (LPG) আমদানির লক্ষ্যে চুক্তি সাক্ষরের পথে ভারত। নয়া চুক্তি অনুযায়ী, ভারতের তেল সংস্থাগুলি তাদের আমদানিকৃত এলপিজির কমপক্ষে ১০ শতাংশ আমেরিকা থেকে আমদানি করবে
দেশের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমেরিকা (US)-এর সঙ্গে তাই একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কে নতুন গতি এসেছে।

চুক্তির মূল বিষয়গুলি

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী সোমবার সমাজমাধ্যমে এই চুক্তি সম্পর্কে ঘোষণা করেন। এই চুক্তির প্রধান দিকগুলি হলো:

ঐতিহাসিক চুক্তি: ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশের সঙ্গে এই এক বছরের চুক্তিটি করেছে।

আমদানির পরিমাণ ও সময়সীমা: এক বছরের এই চুক্তির আওতায় ২০২৬ সাল থেকে ভারত মোট ২২ লক্ষ টন এলপিজি আমদানি করবে।

আমদানির উৎস: আমেরিকার উপসাগরীয় এলাকা—যেমন টেক্সাস, মিসিসিপি, আলাবামা বা ফ্লরিডার মতো জায়গা থেকে এই গ্যাস আমদানি করা হবে।

মোট আমদানির ১০ শতাংশ: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে বার্ষিক মোট যত গ্যাস আমদানি করা হয়, তার অন্তত ১০ শতাংশ এখন থেকে আমেরিকা থেকে আনা হবে।

মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড:

এই এলপিজি আমদানি করা হবে মাউন্ট বেলভিউ (Mont Belvieu) বেঞ্চমার্কের অধীনে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মূল্য নির্ধারণ কেন্দ্র।

চুক্তির লক্ষ্য:

এলপিজি আমদানিতে বৈচিত্র্য ও সাশ্রয়
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এর প্রধান লক্ষ্য দুটি:

আমদানি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা:

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠানামা সত্ত্বেও, আমদানিকারক দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানাই সরকারের লক্ষ্য। এই চুক্তির মাধ্যমে জ্বালানি আমদানির ভারসাম্য বজায় থাকবে।

সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস সরবরাহ:

মন্ত্রী জানান, ভারত এলপিজি-র 'অন্যতম বৃহৎ' এবং 'দ্রুত সম্প্রসারণকারী বাজার', যা প্রথমবার আমেরিকার জন্য খুলে গেল। আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি গ্যাসের দাম ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেলেও, এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থাগুলি জনসাধারণকে সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গ্রাহকদের জন্য সুবিধা

মন্ত্রী পুরী নিশ্চিত করেছেন যে আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের উপর এর প্রভাব পড়তে দেওয়া হবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের তেল সংস্থাগুলি উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় মাত্র ৫০০ এবং ৫৫০ টাকায় সিলিন্ডার সরবরাহ করে, যা আন্তর্জাতিক মূল্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এর জন্য সরকার বছরে ৪০,০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ খরচ করে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কে নতুন মোড়

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা দেখা দিলেও, এই জ্বালানি চুক্তি সেই অচলবস্থা কাটাতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ এলপিজি আমদানির এই চুক্তি দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কে নতুন অগ্রগতি এনেছে।

