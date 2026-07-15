/কার্যকর ঐতিহাসিক ভারত-ইউকে বাণিজ্য চুক্তি: বিলাসবহুল গাড়ি, বিদেশি মদ... দেশে আর যা যা সস্তা হচ্ছে, জানলে চমকে উঠবেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত ও ইউকে-র মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement - FTA) দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে। ব্রেক্সিটের পর ইউকে-র জন্য এটি সবচেয়ে বড় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি। আর ভারতের জন্য অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে উভয় দেশের অর্থনীতিতে বার্ষিক প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে একদিকে যেমন ভারতে বিলাসবহুল ব্রিটিশ গাড়ি ও স্কচ-হুইস্কির দাম ব্যাপকভাবে কমবে, তেমনই ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য ব্রিটেনের বাজার উন্মুক্ত হবে।
সস্তা হচ্ছে প্রিমিয়াম ব্রিটিশ গাড়ি
চুক্তির অন্যতম বড় আকর্ষণ হল ভারতের বাজারে ব্রিটিশ প্রিমিয়াম এবং বিলাসবহুল গাড়ির দামের বিশাল পতন। বর্তমানে যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে আসা যাত্রীবাহী গাড়ির ওপর প্রায় ১১০% আমদানি শুল্ক চাপানো হয়। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, এই শুল্ক কমিয়ে ধাপে ধাপে মাত্র ১০%-এ নামিয়ে আনা হবে। এরফলে রোলস-রয়েস, অ্যাস্টন মার্টিন, ম্যাকলারেন এবং ল্যান্ড রোভারের মতো বিশ্বখ্যাত লাক্সারি গাড়ির দাম কোটি টাকা পর্যন্ত কমতে পারে।
ল্যান্ড রোভার ইতিমধ্যেই তাদের কিছু রেঞ্জ রোভার মডেলের এক্স-শোরুম দাম প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কমিয়েছে। প্রথাগত পেট্রোল ও ডিজেল গাড়ির পাশাপাশি চুক্তির ষষ্ঠ বছর থেকে বৈদ্যুতিক এবং হাইড্রোজেন গাড়ির ক্ষেত্রেও এই সুবিধা পাওয়া যাবে।
সস্তা হচ্ছে স্কচ-হুইস্কি
সুরাপ্রেমীদের জন্যও সুখবর। সস্তা হচ্ছে ব্রিটিশ স্কচ-হুইস্কি। ভারতে ব্রিটিশ স্কচ হুইস্কির ওপর থাকা ১৫০% চড়া আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৭৫% করা হচ্ছে এখনই। পরবর্তী ১০ বছরে তা কমিয়ে ৪০%-এ আনা হবে। হুইস্কি ছাড়াও ভদকা, রাম, জিন, ব্র্যান্ডি ও টেকিলার মতো ব্রিটিশ মদের দামও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।
কসমেটিকস ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দাম হ্রাস
গাড়ি এবং অ্যালকোহলের পাশাপাশি কসমেটিকস ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দামও কমছে। প্রিমিয়াম ব্রিটিশ কসমেটিকস, পারফিউম, নেলপলিশ এবং শেভিং ক্রিমের ওপর থাকা ২২% পর্যন্ত শুল্ক আগামী ১০ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হবে। এছাড়াও ব্রিটিশ চকোলেট, বিস্কুট, সফট ড্রিংকস এবং স্যামন মাছের মতো খাদ্যসামগ্রীও ভারতীয় মধ্যবিত্তের নাগালে আসবে।
রপ্তানি বাজারেও ভারতের বিশাল লাভ
এই চুক্তির ফলে রপ্তানি বাজারেও ভারতের বিশাল লাভ হবে। ভারতীয় পণ্য ব্রিটেনের বাজারে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা পাবে। ফলে রপ্তানি ক্ষেত্রে ভারত বিশাল লাভবান হবে। ভারতীয় টেক্সটাইল (পোশাক), চামড়াজাত পণ্য, জুতো, রত্ন ও অলঙ্কার, আসবাবপত্র এবং অটো পার্টস এখন কোনও অতিরিক্ত কর ছাড়াই যুক্তরাজ্যের বাজারে বিক্রি করা যাবে। এর পাশাপাশি ভারতের বাসমতি চাল, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, সামুদ্রিক মাছ (চিংড়ি), মশলা এবং চায়ের ওপর থেকেও শুল্ক কমিয়েছে ব্রিটেন।
পেশাদারদের জন্য সুখবর
এই চুক্তি পণ্য বাণিজ্যের বাইরে ভারতীয় পেশাদার এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্যও একটি বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। ভারতের আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং সহ ৩৬টি পরিষেবা ক্ষেত্রের দক্ষ কর্মীরা কোনও জটিল ‘ইকোনমিক নিডস টেস্ট’ ছাড়াই ২ বছর পর্যন্ত ব্রিটেনে থেকে কাজ করার আইনি ছাড়পত্র পাবেন এই মুক্ত চুক্তির ফলে।
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