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কার্যকর ঐতিহাসিক ভারত-ইউকে বাণিজ্য চুক্তি: বিলাসবহুল গাড়ি, বিদেশি মদ... দেশে আর যা যা সস্তা হচ্ছে, জানলে চমকে উঠবেন

India UK free trade Agreement: চুক্তির অন্যতম বড় আকর্ষণ হল ভারতের বাজারে ব্রিটিশ প্রিমিয়াম এবং বিলাসবহুল গাড়ির দামের বিশাল পতন। রোলস-রয়েস, অ্যাস্টন মার্টিন, ম্যাকলারেন এবং ল্যান্ড রোভারের মতো বিশ্বখ্যাত লাক্সারি গাড়ির দাম কোটি টাকা পর্যন্ত কমতে পারে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:00 PM IST
কার্যকর ঐতিহাসিক ভারত-ইউকে বাণিজ্য চুক্তি: বিলাসবহুল গাড়ি, বিদেশি মদ... দেশে আর যা যা সস্তা হচ্ছে, জানলে চমকে উঠবেন
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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