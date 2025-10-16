Donald Trump: রাশিয়ার কাছ থেকে আর তেল কিনবে না ভারত; কথা হয়েছে মোদীর সঙ্গে, চাঞ্চল্যকর দাবি ট্রাম্পের

Donald Trump: রাশিয়ার কাছ থেকে আর তেল কিনবে না ভারত; কথা হয়েছে মোদীর সঙ্গে, চাঞ্চল্যকর দাবি ট্রাম্পের
PM Modi Trump News: আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দাবি, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে। এটা অনেক বড় পদক্ষেপ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পকিস্তানের সঙ্গে ভারতের লড়াই তিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন ডেনাল্ড ট্রাম্প। বলা ভালো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অপারেশন সিঁদুরের সময় বলতে চেয়েছিলেন তাঁর কথাতেই ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ থেমেছে। এরকম দাবি তিনি ডজনখানেকবার করেছেন। এবার আরও চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁকে বলেছেন যে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে আর তেল কিনবে না। প্রসঙ্গত, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা নিয়েই আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বিবাদ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার অর্থ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করা।
হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন। রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের তেল কেনার ব্যাপারে কথা হয়েছে। ভারতের রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার বিষয়টা ভালোভাবে নিইনি।
আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দাবি, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে। এটা অনেক বড় পদক্ষেপ। এখন আমাদের লক্ষ্য চিনও যেন ওই একই কাজ করে। তেল নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও ভারতের সঙ্গে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বন্ধু। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো।
উল্লেখ্য, রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধে ইউক্রেনকে বিপুল টাকা-অর্থ দিয়ে সাহায্য করে চলেছে আমেরিকা। অন্যদিকে, রাশিয়ার তেল কেনার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাকে কোণঠাসা করে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে আমেরিকা। ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে অনেক সস্তায় তেল কেনে। সমস্যা সেখানেই। 'বন্ধু মোদী'-র এই ব্য়াপারটা একেবারেই নাপসন্দ ট্রাম্পের। তার জেরেই ভারতীয় পণ্যের উপরে ৃ একেবারে ৫০ শতাং শুল্ক বসিয়ে দিয়েছেন। এতে বেশ বিপাকেই পড়েছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। আর এই সংঘাতের মধ্যেই এমন এক অদ্ভূত কথা শোনা গেল ট্রাম্পের মুখে।
