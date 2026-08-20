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তদন্তের মুখে সাফ হিসাব, বিতর্কিত ১৯৭ লোন-ই পরিশোধ! ১১,০৭৩ কোটি ফেরতের দাবিতে নথি পেশ ইন্ডিয়াবুলসের

Indiabulls Ltd: সুপ্রিম কোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশের পর ইন্ডিয়াবুলস স্পষ্ট করেছে যে ইওডব্লিউ রিপোর্টের ভিত্তিতে বিতর্কিত ১৯৭টি পুরানো ঋণের পুরোটাই শোধ হয়ে গিয়েছে। মঞ্জুর হওয়া ৮,২৬৭.৯ কোটি টাকার বদলে মোট ১১,০৭৩.৮ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:02 AM IST
তদন্তের মুখে সাফ হিসাব, বিতর্কিত ১৯৭ লোন-ই পরিশোধ! ১১,০৭৩ কোটি ফেরতের দাবিতে নথি পেশ ইন্ডিয়াবুলসের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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