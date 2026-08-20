/তদন্তের মুখে সাফ হিসাব, বিতর্কিত ১৯৭ লোন-ই পরিশোধ! ১১,০৭৩ কোটি ফেরতের দাবিতে নথি পেশ ইন্ডিয়াবুলসের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি ইন্ডিয়া বুলস হাউজিং ফাইন্যান্সের পুরোনো প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সিবিআইকে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশের পর ইন্ডিয়া বুলস লিমিটেডের পক্ষ থেকে একটি পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিসের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW)-র একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টের সূত্র ধরে তারা জানিয়েছে, যে ১৯৭টি বিতর্কিত লোন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, তার একটি টাকাও বকেয়া নেই এবং সমস্ত লোন পুরোপুরি শোধ হয়ে গিয়েছে।
EOW-র রিপোর্ট অনুযায়ী, পাঁচটি বড় সংস্থাকে মোট ৮,২৬৭.৯ কোটি টাকার লোন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুদে-আসলে মোট ১১,০৭৩.৮ কোটি টাকা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। অর্থাৎ, কোম্পানি প্রায় ২,৮০০ কোটি টাকা সুদ বাবদ আয় করেছে।
কোথায় কত লোন ছিল এবং আদায় কত হয়েছে?
ডিএলএফ (DLF): ৬৭টি লোন (মঞ্জুর: ২,২১২.৬৫ কোটি টাকা ➔ আদায়: ২,৭৩১.৫৮ কোটি টাকা) — ক্লোজ
ভাটিকা (Vatika): ১১৩টি লোন (মঞ্জুর: ২,৮৩২.২১ কোটি টাকা ➔ আদায়: ৪,২৯১.৩৬ কোটি টাকা) — ক্লোজ
চোরদিয়া (Chordia): ৬টি লোন (মঞ্জুর: ১,৪৯০ কোটি টাকা ➔ আদায়: ২,১৩০.৯২ কোটি টাকা) — ক্লোজ
আমেরিকর্প (Americorp): ৪টি লোন (মঞ্জুর: ১৫৪.৫ কোটি টাকা ➔ আদায়: ১৬৬.২৮ কোটি টাকা) — ক্লোজ
রিল্যায়েন্স এডিএজি (Reliance ADAG): ৭টি লোন (মঞ্জুর: ১,৫৭৪ কোটি টাকা ➔ আদায়: ১,৭৫৩.৬৩ কোটি টাকা) — ক্লোজ
বিশেষজ্ঞের মতামত
জি বিজনেসের ম্যানেজিং এডিটর অনিল সিংভির মতে, এই খবরটিকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা দরকার। অনিল সিংভি বলেন, 'খবরটি পুরনো প্রোমোটার গ্রুপের তরফ থেকে এলেও, ইওডব্লিউ-র স্ট্যাটাস রিপোর্টে বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়াবুলস স্পষ্ট জানিয়েছে যে এই সমস্ত লোন সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে এবং কোম্পানিটির কাছে আর কোনও টাকা বকেয়া নেই। রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই লোন সংক্রান্ত লেনদেনে কোনও ধরনের হেরফের, জালিয়াতি হয়নি। এই লেনদেনগুলোর মাধ্যমে পুরনো প্রোমোটাররা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হননি। রিল্যায়েন্স (ADAG) গ্রুপের মতো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত লোনও সফলভাবে পুরোপুরি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।'
আইনি পটভূমি
২০১৯ সালে একটি জনস্বার্থ মামলা (PIL) দিয়ে এই বিতর্কের শুরু হয়। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি হাইকোর্ট মামলাটি খারিজ করে বলেছিল যে অভিযোগগুলোর কোনও শক্ত ভিত্তি নেই। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি গেলে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ইডি-র অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিল্লি পুলিসের ইওডব্লিউ অগাস্ট ২০২৬-এ তাদের এই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেয়। ইন্ডিয়া বুলস জানিয়েছে, তারা সরাসরি এই জনস্বার্থ মামলার অংশ নয় এবং আদালতের পরবর্তী শুনানিতে বাকি বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে।
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