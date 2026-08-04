নিখুঁত নিশানায় ৩০ মাথা সাফ! হামজা স্টাইলে 'টার্গেট কিলিং', ভিডিয়োয় দাবি লস্কর নেতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সত্যিই পাকিস্তানে হামজা রহস্য। ধুরন্ধর স্টাইলে 'টার্গেট কিলিং'-এর কথা স্বীকার করেছে LeT জঙ্গি সদস্য। পাকিস্তানে বসে একের পর এক শীর্ষ জঙ্গি ও ক্যাডারের রহস্যমৃত্যু নিয়ে এবার নজিরবিহীন স্বীকারোক্তি করেছে জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। গত ৩-৪ বছরে পাকিস্তানে তাদের ৩০ জনেরও বেশি জঙ্গি নিকেশ হয়েছে বলে প্রকাশ্যে মেনে নিল তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়ো বার্তায় এই বিস্ফোরক দাবি করেছে লস্কর-ই-তৈবার সদস্য রিজওয়ান হানিফ।
‘অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজ’ ও ভারতীয় এজেন্টের দাবি
ভাইরাল হওয়া মে মাসের ওই ভিডিয়ো বার্তায় রিজওয়ান হানিফ অভিযোগ করে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি নাকি ‘অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজ মডেল’ ব্যবহার করে তাদের একের পর এক সক্রিয় সদস্যকে খতম করছে। কোথায় কোথায় হামলা? হানিফের দাবি অনুযায়ী, পেশোয়ার, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, মুজফফরাবাদ, রাওয়ালাকোটের মতো একাধিক শহরে ঢুকে তাদের ক্যাডারদের হত্যা করা হয়েছে। লস্কর নেতার বক্তব্য, এই অভিযানের কারণে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরেও শান্তিতে থাকতে পারছে না তাদের ক্যাডাররা। উল্লেখ্য, অতীতে পাকিস্তান সরকার বহুবার তাদের দেশে হওয়া এসব হামলার জন্য ভারতকে দায়ী করার চেষ্টা করেছে। তবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বরাবরই এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ কড়া ভাষায় খারিজ করে দিয়েছে।
ভাষণে চরম ধর্মীয় বিদ্বেষ ও কটূক্তি
নিজের এই ভিডিয়ো বার্তায় পরাজয়ের হতাশা ঢাকতে হানিফ উসকানিমূলক ও কুরুচিকর বক্তব্য রাখতে শুরু করে। সে দাবি করে, তাদের ক্যাডারদের নাকি শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য নিশানা করা হচ্ছে। হানিফ তার বক্তব্যে, হিন্দু ও ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল বিরোধী বিষোদ্গার বজায় রেখে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়ানোর চেষ্টা করে।
এক নজরে লস্কর-ই-তৈবার ইতিহাস
আশির দশকের শেষের দিকে হাফিজ মুহাম্মদ সইদ, জাফর ইকবাল এবং আবদুল্লাহ আজ্জাম যৌথভাবে ‘মরকজ-উদ-দাওয়া-ওয়াল-ইরশাদ’-এর সামরিক শাখা হিসেবে লস্কর-ই-তৈবা গঠন করে। আফগান যুদ্ধ থেকে সোভিয়েত সেনা সরে যাওয়ার পর এই জঙ্গি গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ- সহ বিশ্বের একাধিক দেশ লস্করকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-র প্রত্যক্ষ মদত ও আশ্রয় নিয়ে লস্কর ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে আসছে বলে আন্তর্জাতিক মহল স্বীকার করেছে।
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