Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /নিখুঁত নিশানায় ৩০ মাথা সাফ! হামজা স্টাইলে টার্গেট কিলিং, ভিডিয়োয় দাবি লস্কর নেতার

নিখুঁত নিশানায় ৩০ মাথা সাফ! হামজা স্টাইলে 'টার্গেট কিলিং', ভিডিয়োয় দাবি লস্কর নেতার

Pakistan: পাকিস্তানে বসে একের পর এক লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গির রহস্যমৃত্যু! কারা চালাচ্ছে এই গোপন ও নিখুঁত অপারেশন? সম্প্রতি এক ভিডিয়োতে ৩০-এর বেশি সদস্য খতম হওয়ার কথা মেনে নিল লস্কর নিজেই। করাচি থেকে মুজফফরাবাদ— অদৃশ্য কোনও শক্তির আঘাত নাকি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা ‘অজ্ঞাত বন্দুকবাজ’-এর ভয়? শেষ হতে চলেছে পুরো জঙ্গি নেটওয়ার্ক?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:33 AM IST
নিখুঁত নিশানায় ৩০ মাথা সাফ! হামজা স্টাইলে 'টার্গেট কিলিং', ভিডিয়োয় দাবি লস্কর নেতার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'জিতলে ঠিক, হারলেই ইভিএম খারাপ?' প্রশান্ত কিশোরের জয় নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ
2
3
4
5