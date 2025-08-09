English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস পাকিস্তানের 'বিগ বার্ড', ধূলিসাৎ ৫-৫টি পাক যুদ্ধবিমান! প্রমাণ দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান...

Air Chief Marshal says 5 Pak fighter jets shots down: ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের কতটা সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার পরিসংখ্যান দিতে গিয়েই ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান ছবিযোগে প্রমাণ দিয়ে পরিসংখ্যান পেশ করেন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 9, 2025, 02:16 PM IST
Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস পাকিস্তানের 'বিগ বার্ড', ধূলিসাৎ ৫-৫টি পাক যুদ্ধবিমান! প্রমাণ দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁচ-পাঁচটা পাক যুদ্ধবিমানকে  ধ্বংস করা হয়েছে (5 Pak Fighter Jets Shot Down)। গুলি করে নামানো হয় অপারেশন সিঁদুরে (Operation Sindoor)। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান (Indian Air Chief Marshal)। এই প্রথম ভারতের তরফে স্পষ্ট করা হল অপারেশন সিঁদুরে কতগুলি পাক যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা হয়েছে।

ভারতীয় বায়ুসেনা এপি সিং প্রধান শনিবার সকালে জানান, অপারেশন সিঁদুরের সময় গুলি করে নামানো হয়েছিল ৫টি পাক যুদ্ধবিমান। সেইসঙ্গে আরও একটি বড় মাপের 'উড়ান'ও (large aircraft) ধ্বংস করা হয়েছে। ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের কতটা সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার পরিসংখ্যান দিতে গিয়েই একথা বলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান। 

তিনি বলেন যে 'বিগ বার্ড'কে গুলি করে নামিয়ে ধ্বংস করা হয়, তা আসলে একটি  AWACS বা এয়ারবোর্ন ওয়ার্নিং অ্যান্ড কনট্রোল সিস্টেম। বেঙ্গালুরুতে এয়ার মার্শাল লক্ষ্মণ মাধব কাটরের বার্ষিক স্মরকণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং পাক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের কথা জানান। একইসঙ্গে প্রকাশ করেন পাকভূমিতে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসের ছবিও। 

'টার্গেটেড' জঙ্গিঘাঁটিগুলির স্যাটেলাইট ছবির দিকে নির্দিষ্ট করে এপি সিং বলেন, "এগুলো জেইএম সদর দফতর বাহাওয়ালপুর আমাদের করা ক্ষতির আগের এবং পরের ছবি... এখানে খুব কমই কোনও কো-ল্যাটেরাল ড্যামেজ আছে... সংলগ্ন ভবনগুলি মোটামুটি অক্ষত... আমাদের কাছে যে শুধু কেবল স্যাটেলাইট ছবি-ই আছে তা নয়, স্থানীয় মিডিয়া থেকেও ছবি পেয়েছি। যার মাধ্যমে আমরা ভিতরের ছবি দেখতে পারি।" 

তিনি জানান, পহেলগাঁও হামলার বদলায় ভারত অপরেশন সিঁদুর করে। ২৬ জন নিরীহ পর্যটককে  খুনের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ভারত ৯টি জঙ্গিঘাঁটিতে প্রত্যাঘাত করে ভারত। ১০০-র বেশি জঙ্গি নিকেশ করে। 

আরও পড়ুন, Pahalgam Attack: করাচি সেফহাউজ থেকে 'রিমোট' কন্ট্রোলে পহেলগাঁও 'অপারেশন'! চাঞ্চল্যকর 'ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট' তদন্তকারীদের হাতে...

আরও পড়ুন, Bengaluru Horror: কা*টা হাত মুখে বেরিয়ে আসছে কুকুর! মিলল যুবতীর কা*টা তালু-নাঁ*ড়িভুঁ*ড়ি! হাড়হিম হ*ত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত শহর...

Tags:
Operation SindoorPak Fighter JetsPak Big BirdIndian Air ForceAir Chief MarshalAP SinghPahalgam Attack
পরবর্তী
খবর

Delhi Restaurant: ভারতীয় পোশাকে রেস্তোরাঁয় Not Allowed! আজব নিয়ম মুখ্যমন্ত্রীর কানে, তারপর...
.

পরবর্তী খবর

Supreme Court on ED: ED অপরাধীর মতো কাজ করতে পারে না! আমরা কেন্দ্রীয় এই সংস্থার ইমেজ নিয়ে উদ...