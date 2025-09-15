Bengaluru Death: সেনা আবাসনের ২৪ তলা থেকে মরণঝাঁপ ইঞ্জিনিয়ারের! বোনের সঙ্গে...

Bengaluru Death: সেনা আবাসনের ২৪ তলা থেকে মরণঝাঁপ ইঞ্জিনিয়ারের! বোনের সঙ্গে...
Bengaluru Death: পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম লোকেশ পবন কৃষ্ণ। ভারতীয় বায়ুসেনায় ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। থাকতেন বেঙ্গালুরুর হালাসুরু সামরিক আবাসনে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সামরিক আবাসনের ২৪ তলা থেকে মরণঝাঁপ! বেঙ্গালুরুতে আত্মঘাতী ভারতীয় বায়ুসেনার ইঞ্জিনিয়ার। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। কী কারণে আত্মহত্যা? শুরু তদন্ত।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম লোকেশ পবন কৃষ্ণ। ভারতীয় বায়ুসেনায় ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। থাকতেন বেঙ্গালুরুর হালাসুরু সামরিক আবাসনে। শহরের অভিজাত আবাসনের ২৪ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন লোকেশ। গতকাল, রবিবার বোন লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল বায়ুসেনার ওই ইঞ্জিনিয়ার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, বোনের সঙ্গে কোনও বিষয়ে রাগারাগি হয় লোকেশের। আর তাতেই এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে ওঠেন যে, আবাসনের ২৪ তলা ঝাঁপ দেন তিনি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজ করে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
এর আগে, চলতি বছরের অগাস্টে দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর সুদ্দাগুন্টেপালিয়ার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার বছর সাতাশের এক তরুণী। পেশায় তথ্য়প্রযুক্তি কর্মী ছিলেন তিনি। আড়াই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল ওই তরুণীর। সন্তানে বয়স মোটে ১৮ মাস। পরিবারের দাবি, মেয়ের বিয়ের সময়ে যৌতুক হিসেবে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা, দেড়শো গ্রামে সোনার গয়না ও ঘরের নানা জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও আরও পণের দাবিতে শ্বশুরহাড়িতে ওই তরুণীর উপরে অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
