Indian Army Chief Warns Pakistan: 'এবার মানচিত্র থেকেই মুছে দেব'...! পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি সেনাপ্রধানের, বেজে গেল যুদ্ধের দামামা!

Army Chief Upendra Dwivedi Warned Pakistan: দ্রুতই দেখা যাবে অপারেশন সিঁদুর ২.০! রীতিমতো টিজার দেখালেন দেশের সেনাপ্রধান। পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, পাকিস্তানকে এবার মানচিত্র থেকেই মুছে ফেলা হবে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সন্ত্রাসের আতুঁড়ঘর পাকিস্তানই, এই নিয়ে আজ আর কোনও সন্দেহ নেই। এই চরম সত্য দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। কিছুদিনই আগে তা আবার প্রমাণ করে দিয়েছিল জইশ-ই-মহম্মদের (Jaish-e-Mohammed) শীর্ষ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি (Masood Ilyas Kashmiri)। এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সে সাফ বলে দিয়েছিল যে, দিল্লির সংসদ হামলা (Parliament Attack 2001) ও ২৬/১১ মুম্বই হামলার (Mumbai Terror Attack 26/11) মূল চক্রী খোদ ভারতের অন্যতম 'মোস্ট ওয়ান্টেড টেরোরিস্ট' মাসুদ আজাহারই (Masood Azhar)। এবার পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন আর্মি চিফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী (Indian Army Chief General Upendra Dwivedi)। দেশের সেনাপ্রধান সাফ জানিয়ে দিলেন যে, পাকিস্তান যদি এখনই জঙ্গিদের প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ না করে, তাহলে দ্রুতই পাকিস্তনাকে মানচিত্র থেকে মুছে দেবে ভারত!
পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি
শুক্রবার, ২২ রাজস্থানের অনুপগড়ের এমডির ঘড়শানা গ্রামের এক আর্মি ক্যান্টনমেন্টে ভাষণ দিতে এসেছিলেন সেনাপ্রধান দ্বিবেদী। সেখানে অপারেশন সিদুঁরের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। সেখানে দ্বিবেদী জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানের ৯টি সন্ত্রাস ঘাঁটিকে ধ্বংস করা হয়েছে। যার ফলে ১০০ জনেরও বেশি জঙ্গি নিহত হয়েছে। দ্বিবেদী এদিন রাজস্থানে দাঁড়িয়ে সাফ জানিয়েছেন যে, অপারেশন সিদুঁর ২.০ আসন্ন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেশের কোনও সেনাপ্রধানকে এই ভাষায় পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায়নি। দ্বিবেদী ভারতীয় সেনাকে বলেন, 'ভারত এবার পুরোপুরি প্রস্তুত। অপারেশন সিদুঁর ১.০-তে ভারত যে সংযম দেখিয়েছিল, এবার আর তেমনটা ঘটবে না। এবার এক ধাপ এগিয়ে আমরা এমন কাজ করব যে, পাকিস্তানকে ভাবতে হবে যে ওরা ইতিহাস-ভূগোলে থাকবে কিনা! আর ওরা যদি ভূগোলে থাকতে চায়, তাহলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদ অবিলম্বে বন্ধ করতেই হবে। আর ভগবান চাইলে আপনাদের অ্যাকশন নেওয়ার সুযোগ শীঘ্রই আসবে।'
অপারেশন সিঁদুর: নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
সেনার উদ্দেশে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, অপারেশন সিঁদুর সেনার জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং যতদিন তারা বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁদের সঙ্গে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অপারেশনের নামকরণ করেছিলেন এবং মহিলাদের জন্য তা উৎসর্গ করেছিলেন। 'যখনই এই দেশের কোনও মহিলা সিঁদুর ব্যবহার করেন, তখন তিনি অপারেশন সিঁদুরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সৈন্যদের স্মরণ করেন' বলেন সেনাপ্রধান। আগের অপারেশনগুলির বিপরীতে, এবার পুরো অপারেশনের একটি মাত্র নাম দেওয়া হয়েছে, যা এর ঐক্য এবং তাৎপর্যের প্রতীক। দ্বিবেদী জানিয়েছেন, অতীতের অভিযানের মতো একাধিক নাম দেওয়া হয়নি। এবার পুরো অভিযানের একটিই নাম দেওয়া হয়েছে, যা ঐক্য এবং তাৎপর্যের প্রতীক।
৯টি সন্ত্রাসঘাঁটি ধ্বংস
'পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পরই ভারত অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিল। সমগ্র বিশ্ব ভারতকে সমর্থন করে এবং সন্ত্রাস হামলার নিন্দা করে। আমাদের বাহিনী পাকিস্তানের ৯টি স্থানে হামলা চালিয়েছিল। সাতটি ভারতীয় সেনা করেছিল এবং দু'টি বায়ুসেনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ভারতের ধ্বংস করা সন্ত্রাসঘাঁটিগুলির প্রমাণ বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। প্রমাণ না দেখালে পাকিস্তান তথ্য গোপন করতে পারত। এবার ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'
অফিসারদের সম্মাননা
অপারেশন সিঁদুরে অসামান্য অবদানের জন্য জেনারেল দ্বিবেদী তিন সেনাকর্তাকে সম্মানিত করেছেন। সেই বীর সেনারা হলেন-কমান্ড্যান্ট প্রভাকর সিং (বিএসএফ ১৪০তম ব্যাটেলিয়ন), মেজর রিতেশ কুমার (রাজপুতানা রাইফেলস) ও হাবিলদার মোহিত গাইরা। দ্বিবেদী বলেন, 'এই অফিসাররা অভিযানের সময় ব্যতিক্রমী সাহস এবং দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং আজ তাঁদের বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।' সেনাপ্রধান বলেই দিলেন যে, এবার বিরাট কিছু হতে চলেছে।
