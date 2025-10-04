Mission Sudarshan Chakra: ভারতীয় সেনার হাত আসছে ভয়ংকর শক্তিশালী এই অস্ত্র, মোতায়েন করা হবে ভারত-পাক সীমানায়

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 4, 2025, 09:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুরের পর বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ভারতের আকাশসীমা প্রহরার জন্য ভারতীয় সেনার হাতে আসছে AK-630 কামান। এরকম ৬টি AK-630 কামান কিনছে ভারতীয় সেনা।  এগুলি মোতায়েন করা হবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা ও ধর্মীয় স্থানগুলির কাছাকাছি। ওইসব কামান কেনা হচ্ছে মিশন সুদর্শন চক্রের আওতায়।

মিশন সুদর্শন চক্র ও AK-630
 
ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে উন্নত করার জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

'মিশন সুদর্শন চক্রে'র অধীনে সেনাবাহিনী ছয়টি AK-630 ৩০ মিলিমিটার এয়ার ডিফেন্স গান কেনার জন্য টেন্ডার জারি করেছে।

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে এই বন্দুকগুলি কেনা হবে।

এর প্রধান লক্ষ্য হলো পাকিস্তান সীমান্তের কাছে বেসামরিক এলাকা এবং ধর্মীয় স্থানগুলির সুরক্ষা জোরদার করা।

এই অধিগ্রহণকে ভারতের বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার একটি মূল পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কেন এমন উদ্যোগ

'অপারেশন সিন্দূর' থেকে শিক্ষা নিয়ে এই টেন্ডার জারি করা হয়েছে।

'অপারেশন সিন্দূর'-এর সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের বেসামরিক নাগরিক ও ধর্মীয় ভবনগুলিতে সরাসরি হামলা করেছিল।

মিশন সুদর্শন চক্র কী?

 'মিশন সুদর্শন চক্র' হলো ভারতের একটি জাতীয় পরিকল্পনা।

এর উদ্দেশ্য হল ২০৩৫ সালের মধ্যে একটি ব্যাপক, বহুস্তরীয়, দেশীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা।

এই সিস্টেমে নজরদারি, সাইবার নিরাপত্তা এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে একীভূত করা হবে।

এটি বিভিন্ন শত্রুর আক্রমণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিকে রক্ষা করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে এটি চালু করেন।

এই মিশনের লক্ষ্য হল আত্মরক্ষামূলক বাধা এবং সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক সক্ষমতা উভয়ই প্রদান করা।

সেনাপ্রধানের সতর্কবার্তা

সম্প্রতি  সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী পাকিস্তানকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

 তিনি ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে 'অপারেশন সিন্দূর ২.০'-তে ভারত কোনো সংযম দেখাবে না ভারত।

সামরিক পদক্ষেপ পাকিস্তানকে 'ইতিহাস ও ভূগোলে' তাদের স্থান নিয়ে ভাবতে বাধ্য করবে।

টেন্ডারের বিবরণ

ভারতীয় সেনা আকাশ প্রতিরক্ষা বিভাগ 'অ্যাডভান্সড ওয়েপন অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড (AWEIL)'-এর জন্য RFP (রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল) জারি করেছে।

অফিসাররা জানিয়েছেন, এটি একটি ৩০ মিলিমিটারের বহু-ব্যারেল মোবাইল এয়ার ডিফেন্স গান সিস্টেম।

এর ফায়ারিং ক্ষমতা অনেক বেশি।

বন্দুক ব্যবস্থাটি একটি ট্রেলারে মাউন্ট করা হবে।

এটি একটি উচ্চ গতিশীল যান দ্বারা টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

AK-630

এই AK-630 বন্দুকগুলি URAM (আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল, রকেট, আর্টিলারি এবং মর্টারের) হুমকি প্রতিহত করবে।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ জনবসতি এবং ধর্মীয় স্থানগুলির সুরক্ষার জন্য এটি ব্যবহার করা হবে।

এই গান সিস্টেমের পাল্লা ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত।

 এর ফায়ারিং রেট প্রতি মিনিটে ৩,০০০ রাউন্ড পর্যন্ত।

একটি সর্ব-আবহাওয়া ইলেকট্রো-অপটিক্যাল ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে শত্রুকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

India Pakistan BorderAk 630Mission Sudarshan Chakraindian army
