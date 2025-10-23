Indian Army's New Commandos: হাড়হিম 'রুদ্র'-'ভৈরব' হুঙ্কার; এবার যুদ্ধক্ষেত্রে ৫৭৫০ ভারতীয় সেনার তাণ্ডবলীলা, তৈরি নয়া দুই ফোর্স

Indian Army's New Commandos: হাড়হিম 'রুদ্র'-'ভৈরব' হুঙ্কার; এবার যুদ্ধক্ষেত্রে ৫৭৫০ ভারতীয় সেনার তাণ্ডবলীলা, তৈরি নয়া দুই ফোর্স
Indian Army's New Commandos: অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতীয় সেনার নতুন দুই ফোর্স তৈরি। বদলে যাওয়া পদাতিক ব্যাটালিয়নে এবার তাণ্ডব দেখাবে 'রুদ্র'-'ভৈরব'...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধুনিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরের পাকিস্তান এবং চিন সীমান্তকে একেবারে ইঞ্চি-ইঞ্চিতে মেপে নিশ্ছিদ্র করতে নীলনকশা তৈরি। পদাতিক (ইনফ্যান্ট্রি) ব্যাটালিয়নগুলির খোলনলচে বদলে ফেলছে সেনা। সীমান্তে শত্রুর আক্রমণ রুখে পলকে প্রত্যাঘাত করতে, ২৫০ সেনা নিয়ে ২৫টি ইউনিটের পরিকল্পনা সেনার। আগামী ছয় মাসের মধ্যে যা তৈরি হয়ে যাবে।
ভৈরব কমান্ডো ফোর্স: ভৈরব কমান্ডো ফোর্স নামে এক নতুন কমান্ডো ফর্মেশন তৈরি হচ্ছে। একটি বিশেষায়িত মধ্যবর্তী ইউনিট যা বিদ্যমান ঘাতক প্লাটুন কমান্ডো এবং সেনাবাহিনীর বিশেষ ফোর্স / প্যারা কমান্ডোদের মধ্যে সক্ষমতার ঘাটতি পূরণের জন্য ডিজাইনড। ভৈরব কমান্ডো ফর্মেশন বাস্তবের রূপ নিয়েছে। ঘাতক কমান্ডো এবং সম্পূর্ণ বিশেষ বাহিনীগুলির মধ্যে অপারেশনাল ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাথমিকভাবে ৫টি এলিট 'ভৈরব ব্যাটালিয়ন' তৈরি করা হয়েছে। এই ইউনিটগুলি লেহ, শ্রীনগর, নাগরোটা, পশ্চিম ভারত এবং উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তার জন্য দায়ী বিভিন্ন কর্পসে মোতায়েন হবে। সেনাবাহিনীর লক্ষ্য হল প্রায় ২৩-২৫টি ভৈরব কমান্ডো ইউনিট তৈরি করা। প্রথম দল ইতিমধ্যেই প্রস্তুত।
কেন ভৈরব নামকরণ: ভারতীয়দের বিশ্বাসের শিকড়ে রয়েছে ভৈরব। ভগবান শিবের এক উগ্র) রূপ হিসেবে যা বিবেচিত। এর আক্ষরিক অর্থ হল 'ভয়ের দেবতা'। ভৈরব' ইউনিট নামকরণের উদ্দেশ্য হল এক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি করা - প্রতিপক্ষের মধ্যে ভয় জাগানো। ঐতিহ্যগত ভাবে ভৈরবকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মের রক্ষক হিসেবে দেখা হয়, যা আরেকটি কারণে এই জাতীয়-নিরাপত্তা প্রস্তুতির সঙ্গে প্রতীকটি সংযুক্ত করা হয়েছে।
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা: জি নিউজের এক্সক্লুসিভ তথ্য অনুসারে, ভৈরব কমান্ডোদের, তাদের নিজস্ব রেজিমেন্টাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভৈরব কমান্ডো প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রেজিমেন্টের স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক এবং অফিসারদের নাম চাওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছায় কোর্সে যোগদানের জন্য বিভিন্ন ইউনিট থেকে প্রার্থীদের খোঁজা হচ্ছে।
ভূমিকা এবং দায়িত্ব: ভারতীয় পদাতিক বাহিনী ইতিমধ্যেই প্রতিটি প্লাটুনে ঘাতক (মারাত্মক/আক্রমণাত্মক) কমান্ডো মোতায়েন করেছে। সেনাবাহিনী গভীর আক্রমণ এবং বৃহৎ সন্ত্রাস দমন অভিযানের জন্য প্যারা কমান্ডো/বিশেষ বাহিনী ব্যবহার করে। ভৈরব কমান্ডো ইউনিটগুলি মধ্যম স্থল দখল করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। ঘাতক কমান্ডোদের চেয়ে বেশি সক্ষম। তবে অনেক ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। যাতে প্যারা কমান্ডোদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সংবেদনশীল (গুরুত্বপূর্ণ/গোপনীয়) অভিযানের জন্য সংরক্ষিত রাখা যায়।
স্বাধীন ইউনিট: ঘাতক কমান্ডোরা প্রতিটি প্লাটুনের মধ্যে একটি সেকশন-আকারের দল এবং প্লাটুন চ্যানেলের মাধ্যমে রিপোর্ট করে। বিপরীতে, ভৈরব কমান্ডোরা পৃথক প্লাটুনের অধীনস্থ হবে না। তারা স্বাধীন ডিটাচমেন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং সরাসরি সেনা সদর দফতর থেকে মোতায়েন হবে। মোতায়েনের পর, ভৈরব ইউনিটগুলি এমন ভূমিকা গ্রহণ করবে যা প্যারা কমান্ডোদের উপর অপারেশনাল বোঝা কমিয়ে দেবে, যার ফলে প্যারা ইউনিটগুলি প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ-অগ্রাধিকার বিশেষ অভিযানগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারবে।
ঘাতক কমান্ডোদের উত্তরাধিকার: ঘাতক কমান্ডোরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতার মেরুদণ্ড, বিশেষ করে কাশ্মীরে, এবং তারা বড় বড় ঐতিহাসিক অভিযান পরিচালনা করেছে। মূল প্রবন্ধে উদ্ধৃত উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: কার্গিল যুদ্ধের সময় বড় বড় অভিযানে অংশগ্রহণ (যেখানে সদস্যরা একাধিক বীরত্বের পুরষ্কার পেয়েছিলেন), ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৭ সালের পুঞ্চ-সেক্টর স্ট্রাইক এবং ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের সময় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভৈরব ধারণাটি এই ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তবে এর লক্ষ্য আরও সক্ষম, বহু-ভূমিকা সম্পন্ন কমান্ডো উপাদান তৈরি করা।
অস্ত্র ও সরঞ্জাম: ভৈরব কমান্ডোরা বিশেষায়িত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ পাবেন। তাদের সজ্জিত করা হবে কিছু বিশেষ বাহিনীর মতো স্বয়ংক্রিয় রাইফেল (AK-প্যাটার্ন উল্লেখ করা হয়েছে) এবং মনোনীত স্নাইপার রাইফেল (ড্রাগুনভ-টাইপ উল্লেখ করা হয়েছে)। একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষমতা হবে ড্রোন যুদ্ধে। এই কমান্ডোদের তাদের মূল দক্ষতার অংশ হিসেবে নজরদারি এবং আক্রমণাত্মক ড্রোন উভয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
ড্রোন যুদ্ধ প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকবে নজরদারি ড্রোন পরিচালনা (সেন্সর, যোগাযোগ) এবং দ্রুত রূপান্তর, প্রস্তুতকরণ এবং আক্রমণাত্মক ড্রোন ব্যবহার। প্রবন্ধটি ড্রোন যুদ্ধের বিবর্তন (ইউক্রেন সংঘাত থেকে শিক্ষাগুলি উল্লেখ করে) এবং ড্রোন সক্ষমতার উপর ভারতের ক্রমবর্ধমান জোর তুলে ধরে, ড্রোন ব্যবহারের উদাহরণ হিসাবে ভারতের নিজস্ব অভিযান (অপারেশন সিন্দুর উল্লেখ করা হয়েছে) উল্লেখ করে। অতএব, ভৈরব ইউনিটগুলিকে ড্রোন ব্যবহার এবং ড্রোন-বিরোধী কৌশলগুলিতে ব্যাপক ভাবে অনুশীলন করা হবে।
ইউনিট গঠন: প্রতি ইউনিটে ২৫০ কমান্ডো, পরিকল্পিত মোট ২৩ ইউনিটে প্রায় ৫৭৫০ কমান্ডো। প্রতি ইউনিটে প্রায় ৭ জন অফিসার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদার এক অফিসারের অধীনে ইউনিট কমান্ডো।
প্রশিক্ষণের সময়কাল: প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকবে শারীরিক কন্ডিশনিং, অস্ত্র পরিচালনা, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ, শত্রুপক্ষের সেতু এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করা এবং বিস্ফোরক টানেল সিস্টেম স্থাপন/অপসারণ করা। প্যারা স্পেশাল ফোর্সের প্রশিক্ষকরা ভৈরব প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন বলেও সম্ভাবনা রয়েছে, যার অর্থ পাঠ্যক্রমটি বিশেষ বাহিনীর মানদণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
যৌথ-ক্ষমতা: সেবা-নির্দিষ্ট বিশেষ ইউনিটের বিপরীতে, ভৈরব কমান্ডো কেবল সেনাবাহিনী/আইএ, বিমান বাহিনী বা নৌবাহিনীর একটি ফর্মেশন হবে না; এগুলি বিভিন্ন কৌশলগত পরিবেশে কাজ করার জন্য এবং স্থল ও উপকূলীয় থিয়েটারগুলিতে অপারেশনাল চাহিদা অনুসারে মোতায়েন করার উদ্দেশ্যে তৈরি।
রুদ্র ব্রিগেড: একই সঙ্গে সেনাবাহিনী রুদ্র ব্রিগেড গঠন করছে। ব্রিগেড-স্তরের সম্মিলিত অস্ত্র গঠন যা একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে স্বাধীন ভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে তৈরি। একটি রুদ্র ব্রিগেডে পদাতিক, ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যান, দূরপাল্লার কামান, ড্রোন-প্রশিক্ষিত কর্মী, লজিস্টিক ইউনিট এবং এমবেডেড কমান্ডো ডিটাচমেন্ট (যেমন ভৈরব ইউনিট) থাকে।
বর্তমান অবস্থা: কিছু গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, যে দুটি রুদ্র ব্রিগেড ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। একটি উত্তর সীমান্তে (নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে) এবং অন্যটি পশ্চিম সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে। সেনাবাহিনী সেক্টর পর্যায়ে দ্রুত, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য আরও সংখ্যক ব্রিগেডকে রুদ্র-ধরণের গঠনে রূপান্তর করার লক্ষ্য নিয়েছে বলে জানা গেছে।
কৌশলগত যুক্তি: যেহেতু রুদ্র ব্রিগেডস একটি একক গঠনের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ এবং সহায়তা উপাদান রাখে, তাই তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে দেয় এবং শত্রুর অতর্কিত পদক্ষেপের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এই মডেলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মতো সামরিক শক্তি দ্বারা গৃহীত অনুরূপ সম্মিলিত অস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিফলন ঘটায়; ভারত ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির জন্য এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে।
অত্যন্ত সক্ষম: সংক্ষেপে ভৈরব কমান্ডো হল এক মধ্যবর্তী, অত্যন্ত সক্ষম কমান্ডো স্তর যা সেনাবাহিনীর অপারেশনাল বিকল্পগুলিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার জন্য তৈরি - প্লাটুন-স্তরের ঘাতকদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, বিস্তৃত পরিসরের মিশনের জন্য (ড্রোন-সক্ষম হামলা এবং নাশকতা সহ) কার্যকর, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ অভিযানের জন্য প্যারা কমান্ডোদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরি। রুদ্র ব্রিগেডের সাথে একসাথে, এই পরিবর্তনগুলি দ্রুত এবং নমনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য আরও মডুলার, সমন্বিত এবং ড্রোন-সচেতন বাহিনী কাঠামোর দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বিস্তৃত পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
