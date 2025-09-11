Nepal Unrest: নেপালের হোটেলে আগুন, বাঁচতে চারতলা থেকে ঝাঁপ ভারতীয় দম্পতির! সুহানা সফরে মৃত্য়ুর ডাক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nepal Unrest:  স্ত্রী রাজেশকে সঙ্গে নিয়ে কাঠমাণ্ডু বেড়াতে গিয়েছিলেন গাজিয়াবাদের বাসিন্দা রামবীর সিং গোলা। যে হোটেলে ওঠেছিলেন, সেই হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা।

তনুময় ঘোষাল | Sep 11, 2025, 08:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে তীর্থ করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি গাজিয়াবাদের এক দম্পতির! অশান্তির আগুনে পুড়ে মরতে হল স্ত্রীকে। গুরুতর আহত স্বামীও।

গাজিয়াবাদের মাস্টার কলোনির বাসিন্দা রামবীর সিং গোলা। চলতি মাসের ৭ তারিখ স্ত্রী রাজেশকে সঙ্গে নিয়ে কাঠমাণ্ডু পৌঁছন তিনি। পশুপতিনাথ মন্দির দর্শনের কাঠমাণ্ডুরই একটি হোটেলে ওঠেছিলেন ওই দম্পতি। রাতে সেই হোটেলটিতেই আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। পুড়ে খাক হয়ে যায় হোটেলটি।

এদিকে প্রাণ বাঁচাতে হোটেলের চারতলা থেকে ঝাঁপ দেন রামবীর ও রাজেশ। নিচের তোশক পেতে বিছিয়ে রেখেছিল উদ্ধারকারী। কিন্তু অনেককে বেঁচে গেলেও, গুরুতর আহত হন এই দম্পতি। এরপর বিক্ষোভকারীরা ফের হামলা চালালে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তাঁরা। গতকাল, বুধবার থেকে নেপাল থেকে ফোনে রামবীর সিংয়ের ছেলে বিশালকে মায়ের মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়। ২ দিন ত্রাণশিবিরে আহত অবস্থায় পাওয়া যায় রামবীরকে। আজ, বৃহস্পতিবার রাজেশের দেহ গাজিয়াবাদে  আনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে নেপালে চোখের চিকিত্‍সা করাতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন বর্ধমানের দুই বাসিন্দা। সরাইটিকর গ্রামের সৈয়দ আরজাদ হোসেন ও তাঁর মেয়ে বিতা খাতুনকে। ভারতীয় সেনা ও দার্জিলিং পুলিস এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় অবশেষে বাড়ি ফিরছেন বাবা-মা। ৯ সেপ্টেম্বর ডাক্তার দেখিয়েছিলেন আরজাদ। এরপর নেপালের উত্তাল পরিস্থিতিতে মেয়েকে নিয়ে কার্যত বন্দি ছিলেন হোটেলেই।

