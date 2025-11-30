Dr Subhash Chandra the Pioneer: ক্রিকেট জগতে বিরাট বদলের পথিকৃত্ সুভাষ চন্দ্র, আইপিএলের সাফল্যের পেছনেও ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গোটা বিশ্বে লীগ ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা চলছে। লীগ ক্রিকেট এখন অনেক বড় আকার নিয়েছে। সবাই এর সূত্রপাত হিসেবে আইপিএল-কে ধরে। কিন্তু আইপিএল শুরু হওয়ার এক বছর আগে আরও একটি লীগ শুরু হয়েছিল। সেই লীগটি ছিল এরকম প্রথম লীগ। ভারতে তখন হয়তো কেউ এটি নিয়ে চিন্তাও করেনি। কিন্তু ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লীগ (আইসিএল)-কে ভারতে লীগ ক্রিকেটের পিতামহ বলা যেতে পারে। আর এর পেছনের ভাবনাটি ছিল এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র-র।
সেই সময়কার পরিস্থিতি
ভারত একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ-এর প্রথম পর্বেই ছিটকে গিয়েছিল। আর ঠিক সেই সময়ে, যখন দেশে বিষাদের আবহ তখন ড. চন্দ্র ক্রিকেটপ্রেমীদের এক নতুন স্বাদ ও মেজাজের সঙ্গে পরিচিত করানোর কথা ভাবলেন। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লীগে শহরগুলির ভিত্তিতে দল ভাগ করা হয়েছিল। ঠিক যেমনটা পরে আইপিএল-এ হয়েছিল। এতে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের যুক্ত করা হয়েছিল। রঙিন পোশাক, দুধের মতো আলো এবং সাদা বল দিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লীগের সূচনা হয়েছিল। কপিল দেব এবং ব্রায়ান লারা-র মতো বড় নাম এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট নিয়ে ততদিনে বিসিসিআইও খুব বেশি রোমাঞ্চিত ছিল না। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সাফল্য নিয়ে তারা সংশয়ে ছিল। কিন্তু এইখানেই ড. চন্দ্রর দূরদর্শিতা দেখে নিয়েছিল যে এটিই ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি নয়, বরং লীগ ক্রিকেটই বিশ্বকে বদলে দেবে। তখন কেউই এতদূর আশা করেনি যে এই নতুন ফরম্যাট ক্রিকেটের জন্য কতটা বড় হতে পারে।
২০১৬ সালে ড. চন্দ্র নিজেও এই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আইপিএল আইসিএল-এর কারণেই সফল হয়েছে। এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এর থেকে অনেক টাকা উপার্জন করেছে।"
আইসিএল-এর একটি দলে চারজন বিদেশী, আটজন জুনিয়র এবং দুইজন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় থাকতে পারত। দলগুলিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে জুনিয়র ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের দলগুলির সাথে খেলার সুযোগ পান এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারেন।
আইপিএল-এর শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালে। আর তখন থেকে এখনও পর্যন্ত এটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। এখন বোর্ড শুধু সম্প্রচার স্বত্ব থেকেই হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করে। কিন্তু ২০০৭ সালে যখন আইসিএল শুরু হয়েছিল, তখনো কেউ এই ধারণা করেনি। আইসিএল লীগ ক্রিকেটের জন্য যে পথ দেখিয়েছিল, তা ক্রিকেটকে আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।
