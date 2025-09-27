English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India on Shehbaz Sharif Speech: 'রানওয়ে ধ্বংস যদি বিজয় হয়, তাহলে তাই...!', সবার সামনে শাহবাজকে তুলোধোনা ভারতের মেয়ের...

India tears into Pakistan at UN: গেহলটের কটাক্ষ, 'ভাঙাচোরা রানওয়ে আর পুড়ে যাওয়া হ্যাঙ্গার যদি পাকিস্তানের কাছে বিজয়ের প্রতীক হয়, তবে তাদের সেই ভ্রমেই থাকতে দিন। ওরা সেটা নিয়েই আনন্দ করুক।'

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 27, 2025, 01:57 PM IST
India on Shehbaz Sharif Speech: 'রানওয়ে ধ্বংস যদি বিজয় হয়, তাহলে তাই...!', সবার সামনে শাহবাজকে তুলোধোনা ভারতের মেয়ের...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের 'জয়ের' দাবিকে উপহাস করে পাল্টা জবাব দিল ভারত। শনিবার কূটনীতিবিদ তথা রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধি পেটাল গেহলট শরিফের কাশ্মীর–মন্তব্যকে ‘অদ্ভুত নাটক’ বলে উল্লেখ করেছেন। পাক প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে তাদের দেশকে বিনা উসকানিতে ভারতের আগ্রাসনের মুখে পড়তে হয়েছিল। তিনি বলেন, 'অসাধারণ পেশাদারিত্ব, সাহসিকতার সঙ্গে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এর জবাব দিয়েছে।'

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Baby Abandoned: পরকীয়ায় গর্ভবতী! লোকলজ্জার ভয়ে সদ্যোজাতকে মাটিতে পুঁতেছিল রাজস্থানের রাক্ষসী...

এরপরই কড়া সমালোচনা করে ভারত জবাবে বলেন, ভারত-পাক সংঘাতে বিরাট জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ভারতের ৭টি ফাইটার জেট নাকি ধ্বংস করেছে পাক বাহিনী। পালটা পেটাল গেহলট ধ্বংস হওয়া পাক এয়ারবেসের ছবি তুলে ধরে দেখিয়ে বলেন, 'এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমানঘাঁটি যদি আপনাদের সাফল্যের নজির হয়, তাহলে আনন্দ করুন।'

তিনি আরও বলেন, 'অতীতের মতো, ভারতে নিরীহ অসামরিক নাগরিকদের উপর জঙ্গি  হামলার জন্য পাকিস্তান দায়ী। আমরা আমাদের জনগণকে রক্ষা করার অধিকার প্রয়োগ করেছি।' পহেলগাঁওয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেহলট দাবি করেন, 'এটাই সেই পাকিস্তান, যারা পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর গত ২৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপুঞ্জে ‘রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ) নামের পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠীকে আড়াল করতে চেয়েছিল। এই দেশের সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ইতিহাস অনেক পুরনো। ওদের কোনও লজ্জা নেই। বছরের পর বছর ধরে এই দেশেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল ওসামা বিন লাদেনকে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

গেহলট জানান, অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের সেনাঘাঁটিগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরপরই ইসলামাবাদ সরাসরি ভারতের কাছে যুদ্ধবিরতির আবেদন করে। হাস্যকরভাবে শাহবাজ শরিফ অপারেশন সিঁদুরকে নিজেদের জয় হিসাবে দেখাচ্ছেন। পহেলগাঁওয়ে গত ২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’-কে পাকিস্তান কীভাবে আড়াল করছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন গেহলট।

আরও পড়ুন, Warning Mail to Government Employee for Sick leaves: সরকারি চাকরিতেও সুখ নেই! একদিন সিক লিভ নিতেই HR-র মেল... স্ক্রিনশট...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
IndiaShehbaz SharifUNGAIndia-Pakistan warIndia-Pakistan conflictUN speechIndia at UNPakistan at UNOp Sindoor
পরবর্তী
খবর

Baby Abandoned: পরকীয়ায় গর্ভবতী! লোকলজ্জার ভয়ে সদ্যোজাতকে মাটিতে পুঁতেছিল রাজস্থানের রাক্ষসী...
.

পরবর্তী খবর

Sunjay Kapur's estate battle: 'ব্যাংক থেকে উধাও হাজার হাজার কোটি! অ্যাকাউন্ট ফাঁকা...