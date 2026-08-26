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কিরানায় পাক পরমাণু কেন্দ্রে আছড়ে পড়েছিল ভারতের ড্রোন! প্রকাশ্যে অপারেশন সিঁদুরের চাঞ্চল্য তথ্য

Operation Sindoor: চৌহান বলেন, সেইসময় এয়ার অপারেশনস-এর ডিরেক্টর জেনারেল এয়ার মার্শাল একে ভারতী জানিয়েছিলেন, আমাদের টার্গেট কিরানা ছিল না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 26, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:39 AM IST
কিরানায় পাক পরমাণু কেন্দ্রে আছড়ে পড়েছিল ভারতের ড্রোন! প্রকাশ্যে অপারেশন সিঁদুরের চাঞ্চল্য তথ্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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