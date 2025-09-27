Pakistan PM Shehbaz Sharif: রাফালের মতো 'প্রিসিশন স্ট্রাইক' ভারতীয় সাংবাদিকের, উড়িয়ে দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রীকে! ভাইরাল রক্তগরম ভিডিয়ো...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
শুভপম সাহা | Updated By: Sep 27, 2025, 03:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চরম দেউলিয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ (Shehbaz Sharif), রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন রীতিমতো থতমত খেয়ে গেলেন, যখন এক ভারতীয় সাংবাদিক তাঁকে সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে প্রশ্ন করলেন। একেবারে রাফালের মতো 'প্রিসিশন স্ট্রাইক'-এ উড়িয়ে দিলেন শত্রুদেশের প্রধানমন্ত্রীকে। যে ভিডিয়ো রক্তগরম করে দিয়েছে দেশবাসীর... 

সংবাদসংস্থা এএনআই-এর মহিলা সাংবাদিক আয়ুশি আগরওয়াল, শেহবাজকে হাতের লাগালে পেয়েই, জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রধানমন্ত্রী শরিফ, আপনি কবে সীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধ করবেন?'শরিফ কোনও উত্তর দিতে না পেরে চুপচাপ তাঁর প্রতিনিধিদল নিয়ে চলে যান। গত শুক্রবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার সময় শরিফ ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে নিজের দেশের সেনাবাহিনীর পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। কিন্তু শরিফ ভাবতেও পারেননি যে, তাঁকে এরপর কী কী দেখতে হবে...

সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন এক নারীই। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পেটাল গেহলট, অপারেশন সিঁদুর এবং সাম্প্রতিক ভারত-পাক উত্তেজনা নিয়ে, পাক প্রধানমন্ত্রীর দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই রাষ্ট্রপুঞ্জে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা শত্রুদেশের তুমুল সমালোচনা করেন তা 'অযৌক্তিক নাটক' বলেই অভিহিত করেন। 'এই সমাবেশে সকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর অযৌক্তিক নাটকীয়তা দেখা গিয়েছে, যিনি আবারও সন্ত্রাসবাদকে মহিমান্বিত করেছেন যা তাঁদের পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।'

রাষ্ট্রপুঞ্জে স্টেপ আউট করে পাকিস্তানকে মাঠের বাইরে পাঠানো কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা? পেটাল বলেছেন, 'ধ্বংস হয়ে যাওয়া রানওয়ে এবং পোড়া হ্যাঙ্গারগুলি যদি পাকিস্তানের প্রধামন্ত্রী বিজয় বলে দাবি করে থাকেন, তাহলে পাকিস্তানের এমন ভাবনাকে স্বাগত'! স্রেফ এই লাইনেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'অতীতের মতো, ভারতে নিরীহ অসামরিক নাগরিকদের উপর জঙ্গি  হামলার জন্য পাকিস্তান দায়ী। আমরা আমাদের জনগণকে রক্ষা করার অধিকার প্রয়োগ করেছি।' পহেলগাঁওয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেহলট দাবি করেন, 'এটাই সেই পাকিস্তান, যারা পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর গত ২৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপুঞ্জে ‘রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ) নামের পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠীকে আড়াল করতে চেয়েছিল। এই দেশের সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ইতিহাস অনেক পুরনো। ওদের কোনও লজ্জা নেই। বছরের পর বছর ধরে এই দেশেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল ওসামা বিন লাদেনকে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

গেহলট জানান, অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের সেনাঘাঁটিগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরপরই ইসলামাবাদ সরাসরি ভারতের কাছে যুদ্ধবিরতির আবেদন করে। হাস্যকরভাবে শাহবাজ শরিফ অপারেশন সিঁদুরকে নিজেদের জয় হিসাবে দেখাচ্ছেন। পহেলগাঁওয়ে গত ২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’-কে পাকিস্তান কীভাবে আড়াল করছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন গেহলট।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

