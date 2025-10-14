English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Air India Boeing 787: 'এয়ার ইন্ডিয়ার সব বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার বসিয়ে দাও!' ভয়ংকর ত্রুটি ফাঁস করে পাইলট ফেডারেশনের বিস্ফোরক চিঠি...

Indian Pilots wants to ground all Air India Boeing 787: পাইলটদের সংগঠন তাদের চিঠিতে বলেছে, বোয়িং ড্রিমলাইনারে " বৈদ্যুতিক সমস্যা" রয়েছে। সেইসঙ্গে ক্রমাগত "যান্ত্রিক ত্রুটি" সামনে আসছে। যাত্রী নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে যা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 14, 2025, 06:58 PM IST
Air India Boeing 787: 'এয়ার ইন্ডিয়ার সব বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার বসিয়ে দাও!' ভয়ংকর ত্রুটি ফাঁস করে পাইলট ফেডারেশনের বিস্ফোরক চিঠি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এখনও দগদগে। টেকঅফের কয়েক সেকেন্ড পরেই ভেঙে পড়ে লন্ডগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ড্রিমলাইনার 787-8। এবার ভারতীয় পাইলটদের সংগঠন দাবি জানাল,  এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত বোয়িং ৭৮৭ বিমানের উড়ান বন্ধ করার জন্য। বিমানের মধ্যে ধরা পড়েছে বেশ কিছু গুরুতর যান্ত্রিক ত্রুটি। আর তারপরই ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস (এফআইপি) সরকারের কাছে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত বোয়িং 787 বিমানের উড়ান বন্ধ করার জন্য দাবি জানিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

পাইলটদের সংগঠন তাদের চিঠিতে বলেছে, বোয়িং ড্রিমলাইনারে " বৈদ্যুতিক সমস্যা" রয়েছে। সেইসঙ্গে ক্রমাগত "যান্ত্রিক ত্রুটি" সামনে আসছে। যাত্রী নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে যা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। চিঠিতে এও বলা হয়েছে যে সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট AI-117 এবং AI-154-ও গুরুতর যান্ত্রিক ত্রুটি ও বৈদ্যুতিন ব্যর্থতার কারণে জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়। যাত্রীরা এতে বিপন্ন বোধ করেন। উল্লেখ্য, ৪ অক্টোবর বার্মিংহামগামী ফ্লাইট AI-117-এ বৈদ্যুতিন ত্রুটির কারণে উড়ানের সময় রাম এয়ার টারবাইন (RAT) খুলে যায়। ৯ অক্টোবর ভিয়েনা থেকে দিল্লিগামী ফ্লাইট AI-154-এর অটোপাইলট এবং ILS (ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম) উড়ানের মাঝখানে ব্যর্থ হয়। ফ্লাইট ডিরেক্টর এবং ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ফেইল করায় বিমানটি অটোল্যান্ডিং ক্ষমতা ছাড়াই উড়তে থাকে। পাইলটরা "রাতে ম্যানুয়ালি বিমান উড়ানে বাধ্য হয়" ও "সীমিত অটোমেশনের" মাধ্যমে রাতে নিরাপদে দুবাইতে অবতরণ করে।

সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অসামরিক বিমান পরিবহন দফতর (DGCA) এয়ার ইন্ডিয়াকে তার বোয়িং ৭৮৭ বিমানের RAT সিস্টেমগুলি পুনরায় পরীক্ষা করারও নির্দেশ দিয়েছে। এবার পাইলটদের চিঠি তাতে নয়া মাত্রা যোগ করল।  বলেছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত,  আমদাবাদ থেকে লন্ডনগামী ফ্লাইট AI-171 এর মারাত্মক দুর্ঘটনার পরও প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এসেছে ডুয়াল ইঞ্জিন ফেলিওর ও জ্বালানির সুইচ কাট-অফের মতো গুরুতর যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়। ফলে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং 787 নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছেই।

পাইলটদের সংগঠনের দাবি, এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস লিমিটেড (AIESL) থেকে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়ার পরই রক্ষণাবেক্ষণের মান কমে গিয়েছে। আগে এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস লিমিটেড (AIESL)-ই বহরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। যদিও এখনও পর্যন্ত এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে DGCA বা সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আরও পড়ুন, Father Son Death: কোলেই মৃত্যু ছেলের, নিথর ছেলেকে আঁকড়ে দম ছাড়লেন শোকে কাতর বাবাও...

আরও পড়ুন, Woman Immersed in Water to Conceive: WATCH | বংশধর চাই! নাতি-নাতনির 'মুখ দেখতে' তরুণীকে ১২ দিন জলে ডুবিয়ে রাখল স্বামী-শাশুড়ি...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Air India Boeing 787Indian Pilots FederationBoeing 787 technical glitchahmedabad plane crashAir India CrashAI 171 crash
পরবর্তী
খবর

Woman Immersed in Water to Conceive: WATCH | বংশধর চাই! নাতি-নাতনির 'মুখ দেখতে' তরুণীকে ১২ দিন জলে ডুবিয়ে রাখল স্বামী-শাশুড়ি...
.

পরবর্তী খবর

Cricketer death: জিততে দরকার ১ বলে ১১! শেষ বলটা ছুড়েই লুটিয়ে পড়লেন পিচের উপর... আর উঠলেন ন...